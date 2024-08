Un arrêté ministériel fixant la nomenclature actualisée des métiers artistiques qui compte plus de 200 activités couvrant neuf domaines artistiques, en application des dispositions de article 24 du décret présidentiel 23-376 portant statut de l'artiste, a été publié au Journal officiel.

La nomenclature des métiers artistiques, fixée et actualisée par arrêté du 15 juillet dernier du ministère de la Culture et des Arts, après approbation du Conseil national des arts et des lettres, définit les métiers artistiques, fixés selon les domaines suivant: les arts littéraires, les arts dramatiques, les arts musicaux, les arts du spectacle, les arts chorégraphiques, les arts visuels, les arts cinématographiques et de l'audiovisuel, les arts de la rue et les arts numériques, a indiqué le ministère de la Culture et des Arts dans un communiqué.

Avec 12 métiers dans les littéraires, la nouvelle nomenclature comprend désormais l'auteur de littérature d'enfant et de jeunesse, le critique littéraire, le conteur ou "halaïki", le poète improvisateur et le lecteur-déclamateur.

Dans le domaine des arts dramatiques avec 28 métiers, de nouveaux métiers sont intégrés comme l'auteur d'opéra, l'adaptateur théâtral, le traducteur théâtral, le réalisateur et le comédien du théâtre radiophonique, l'imitateur, le maquilleur, le concepteur de marionnettes et le marionnettiste.

Quant aux arts musicaux couvrant 33 spécialités, la nouvelle liste inclut désormais de nouveaux métiers comme le chanteur de patrimoine, les animateurs des fêtes familiales et soirées mondaines, le choriste, le chantre religieux, le slameur, le musicien traditionnel et le mixeur de musique et chants studio (en direct) ainsi que le commissaire de festival.

Dans le domaine arts du spectacle, la nouvelle nomenclature inclut de nouveaux métiers comme l'acrobate, le jongleur, le clown, le trapéziste, le dresseur d'animaux, le magicien et l'artiste du théâtre d'ombre.

Les métiers des arts chorégraphiques, arrêtés à 13 dans cette nomenclature actualisée, comprennent, entre autres, le danseur contemporain, le répétiteur de chorégraphie, le notateur de danse chorégraphique, comment étant des domaines de spécialité reconnus.

Concernant les arts visuels, de nouveaux métiers comme le fresquiste, artiste spécialisé dans la réalisation de toiles artistiques de grande dimension sur les murs, le graffeur, artiste pratiquant le graffiti, le graveur, le styliste, le designer, le décorateur et le commissaire d'exposition.

Dans le domaine des arts cinématographiques et de l'audiovisuel, la nomenclature inclut désormais 54 métiers, élargis au répétiteur, le doubleur de voix, le narrateur voix off et le bruiteur.

Pour ce qui est des arts de la rue, de nouveaux métiers, pratiqués dans les espaces publics, notamment le conteur, le conteur populaire ou "El Goual", le clown , le musicien, le portraitiste, sont ainsi reconnus comme étant des artistes à part entière.

Enfin, les arts numériques, avec 14 métiers, incluent désormais le dessinateur numérique, le peintre graphique, l'auteur numérique, le concepteur de jeux-vidéo ou encore le graveur de lettres assisté par ordinateur, désormais reconnus comme artistes.