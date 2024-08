Le Conseil de sécurité de l'ONU, tiendra un débat public de haut niveau mercredi, sur la Consolidation et le maintien de la paix.

Le ministre sierra-léonais des affaires étrangères et de la coopération internationale, Timothy Musa Kabba, devrait présider cette réunion, qui constitue l'un des événements phares de la présidence sierra-léonaise du Conseil au mois d'août.

Les intervenants prévus sont la sous-secrétaire générale à l'appui à la consolidation de la paix, Elizabeth Spehar, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), Bankole Adeoye, le secrétaire exécutif de la Commission indépendante pour la paix et la cohésion nationale de la Sierra Leone, Hawa Sally Samai, ainsi qu'un représentant de la société civile.

La réunion vise à faciliter une réflexion plus large sur le nouvel agenda pour la paix (NAFP) et sur la manière dont il peut contribuer à promouvoir la prévention des conflits aux niveaux national, régional et mondial.

La note conceptuelle de la Sierra Leone affirme que le NAFP peut donner un nouvel élan aux stratégies de prévention menées au niveau national et soutient que les Nations unies sont bien placées pour aider les Etats membres à faire progresser ces stratégies, notamment en abordant des questions telles que le manque d'expertise technique et les lacunes en matière de financement.

La note conceptuelle souligne également la mise en œuvre de l'initiative phare de l'Union Africaine (UA), Faire taire les armes d'ici 2030, qui donne la priorité à la prévention pour parvenir à une Afrique pacifique et sûre.

Aussi, le débat ouvert offrira aux Etats membres l'occasion de partager leurs expériences en matière de développement de stratégies nationales de prévention, notamment par le biais d'interventions institutionnelles réussies aboutissant à la fourniture efficace de services publics.

Plusieurs membres du Conseil souhaitent que le Conseil renforce son engagement en matière de prévention, lors de la réunion. M. Adeoye pourrait partager son expérience en matière de prévention des conflits.

De son côté, Mme Samai décrira probablement l'expérience nationale de la Sierra Leone en matière de prévention des conflits en soulignant le rôle de sa Commission indépendante pour la paix et la cohésion nationale, un organe créé par une loi signée par le Parlement de la Sierra Leone en décembre 2020.