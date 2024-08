Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mardi que l'escalade des violences au Soudan détruisait le système de santé du pays.

"14,7 millions de personnes ont besoin de services de santé qui leur sauvent la vie", a indiqué Ghebreyesus sur la plateforme "X", mais "le manque d'accès sûr et sans restriction empêche la livraison de médicaments et de fournitures, et met en danger les civils et les agents de santé".

Il a fait savoir qu'il existe un déficit de financement pour l'aide humanitaire et le soutien sanitaire au Soudan.

"Pour venir en aide à 4,9 millions de personnes, un financement a été accordé à l'OMS et à ses partenaires de la santé, soit moins de la moitié du montant demandé de 178,6 millions de dollars", a regretté Ghebreyesus, appelant à "un soutien plus urgent pour sauver des vies au Soudan".

A la mi-avril 2023, une guerre a éclaté entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), faisant environ 18 800 morts et plus de 10 millions de déplacés et de réfugiés, selon l'ONU.