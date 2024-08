L'agence humanitaire de l'Organisation des Nations unies (OCHA) a fait savoir que 28,6 millions de dollars avaient jusqu'à présent été affectés à la réponse humanitaire d'urgence vitale en Somalie en 2024.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a précisé que ces fonds alloués par le Fonds humanitaire de Somalie (SHF) étaient concentrés sur des interventions sauvant des vies dans les régions mal desservies et difficiles d'accès. Ces fonds ont permis à 54 partenaires humanitaires de fournir une réponse immédiate aux inondations prévues, aux sécheresses dévastatrices, et au besoin de renforcer la sécurité, la sûreté et la coordination.

Le SHF a alloué ces fonds par le biais de deux allocations de réserves et d'une allocation standard, en plus d'une allocation du Fonds centrale de réponse d'urgence de 2 millions de dollars qui a fourni des ressources vitales pour répondre à l'épidémie de choléra, alors que l'arrivée des précipitations de Gu en début avril menaçait d'étendre la propagation de cette maladie à des régions auparavant intactes, selon l'OCHA.

"L'inclusion des femmes, des jeunes filles et des personnes en situation de handicap a été prise en compte dans chaque allocation. Quatre-vingt-dix pour cent des projets contribuent de diverses manières à l'égalité des genres", a rapporté l'OCHA.

Le SHF est un fonds commun multi-donateurs basé sur les pays, mis en place pour soutenir l'affectation et le versement rapide des ressources fournies par des donateurs pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents.