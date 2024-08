Le président de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD), Brahim Ghali, a appelé mercredi le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à assumer ses responsabilités envers le peuple sahraoui en mettant fin aux violations continues du droit international et du droit international humanitaire par l'occupant marocain, soulignant que "la détérioration" de la situation "compromettait sérieusement" les perspectives de relance du processus de paix au Sahara occidental, déjà au point mort.

Dans une lettre adressée à Guterres, Brahim Ghali, également Secrétaire général du Front Polisario, a appelé le Secrétaire général de l'ONU à "prendre toutes les mesures pour obliger le Maroc à rendre des comptes de ses violations flagrantes du droit international humanitaire" et à "user de l'autorité que lui confère la Charte des Nations unies et ses résolutions pertinentes pour assurer la protection des droits fondamentaux des Sahraouis au Sahara occidental occupé, un territoire en attente de décolonisation".

Il a attiré, à ce titre, l'attention du secrétaire général de l'ONU et des membres du Conseil de sécurité sur "la situation grave dans les territoires sahraouis occupés en raison de la répression et de la violence continues exercées par l'occupant marocain contre les civils sahraouis".

Le président sahraoui a mis l'accent, dans sa lettre, sur "la politique de la terre brûlée" menée par les autorités d'occupation marocaines à travers l'expropriation des Sahraouis de leurs terres, la destruction de leurs maisons ou tentes, de leurs moyens de subsistance, de leur bétail ou encore à travers la pollution de leurs puits dans le but ultime de "les arracher à leurs terres et installer davantage de colons marocains sur le territoire dans le cadre d'une politique de colonisation intensive" visant à "modifier la composition démographique du territoire et perpétuer l'occupation".

Il a rappelé, dans ce contexte, que le Maroc a mené "une campagne accélérée et intensive de confiscation de vastes étendues de terres sahraouies", notamment après la rupture du cessez-le-feu par l'occupant en novembre 2020, relevant que ce dernier ne se contente pas d'exproprier les Sahraouis de leurs terres, mais il leur refuse également le droit de se réunir pacifiquement, poursuivant sa politique répressive visant à faire taire les voix sahraouies, à les soumettre à la torture physique et psychologique ainsi qu'à des pratiques dégradantes.

Le secrétaire général du Front Polisario a dénoncé, en outre, les peines collectives décrétées par l'occupant marocain contre les civiles sahraouis à travers la pratique d'une politique d'appauvrissement, de famine, de privation, d'exclusion et de discrimination racial, attirant l'attention sur le recours par les forces d'occupation marocaines à des attaques de drones, qui ont entraîné la mort d'une centaine de civils.

Les crimes "odieux" perpétrés par les autorités d'occupation marocaines contre les prisonniers politiques sahraouis, notamment ceux du groupe de Gdeim Izik, ont été également soulevés dans la lettre de Brahim Ghali qui a appelé, une nouvelle fois, le Secrétaire général de l'ONU à "prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques sahraouis afin qu'ils puissent retourner dans leur patrie et retrouver leurs familles".

Soulignant que la poursuite du pillage des ressources naturelles sahraouies par l'occupant marocain, "en collusion avec des parties étrangères", constitue une "violation flagrante du droit du peuple sahraoui à la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles", le président sahraoui a appelé le SG de l'ONU à utiliser tous les moyens à sa disposition pour informer l'opinion publique mondiale et les organes compétents des Nations unies de toutes les activités économiques et autres activités illégales menées au Sahara occidental occupé.

Il a fait remarquer, dans sa lettre, que ces activités visent à "consolider par la force le fait accompli colonial dans le territoire et compromettre l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la résolution de l'Assemblée générale sur +les activités économiques et autres qui portent atteinte aux intérêts des peuples des territoires non autonomes+, du 11 décembre 2023".

Le président sahraoui a mis en garde, par ailleurs, contre la poursuite des violations flagrantes des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, affirmant que ces violations "affaibliront davantage la confiance dans le processus de paix au Sahara occidental, parrainé par l'ONU, et porteront atteinte à la crédibilité de l'organisation".

Selon Brahim Ghali, ces violations "compromettaient sérieusement les perspectives de relance du processus de paix, au point mort, et contrecarraient les efforts de l'envoyé personnel du Secrétaire général au Sahara occidental".

Front Polisario : la fin du statu quo au Sahara occidental passe par une application stricte des résolutions de la légalité internationale

Le Front Polisario a affirmé que la fin du statu quo au Sahara occidental occupé par le Maroc ne saurait se réaliser sans "une application littérale et stricte" des résolutions de la légalité internationale qui consacrent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, a rapporté, mardi, l'agence de presse sahraouie (SPS).

"La fin du statu quo et du conflit qui perdure depuis 1975, lorsque l'Espagne a renoncé à ses responsabilités vis-à-vis de son ancienne colonie, le Sahara occidental, et que le Maroc s'est obstiné à poursuivre son occupation illégale, ne saurait se réaliser sans une application littérale et stricte des résolutions de la légalité internationale", a indiqué le Front Polisario dans un communiqué ayant sanctionné les travaux de la réunion du Bureau permanent de son Secrétariat national, sous la présidence de son Secrétaire général, le président de la République sahraouie, Brahim Ghali.

Conformément aux résolutions de la légalité internationale, seul le peuple sahraoui a le droit de déterminer le statut final du Sahara occidental, y compris sa souveraineté et l'exploitation de ses ressources naturelles", ajoute le communiqué, estimant que l'ingérence dans ces affaires constitue une "intrusion inadéquate et déplacée" du point de vue juridique, politique et diplomatique.

Dans ce cadre, le Bureau permanent du Secrétariat national du Front Polisario a mis l'accent sur la "responsabilité" de l'Organisation des Nations unies (ONU) dans le suivi et le parachèvement du processus de décolonisation au Sahara Occidental, pour permettre au peuple sahraoui d'exercer pleinement son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.

L'armée sahraouie cible une base militaire de l'occupant marocain dans le secteur de Guelta

Des détachements avancés de l'Armée de libération populaire sahraouie ont ciblé une base militaire ennemie de l'armée d'occupation marocaine dans le secteur de Guelta, lui infligeant de "lourdes pertes humaines et matérielles", a indiqué, mardi, la Direction centrale du Commissariat politique de l'armée sahraouie dans un communiqué militaire.

Des détachements avancés de l'armée sahraouie "ont ciblé, lundi et pour le troisième jour consécutif, par d'intenses bombardements, une base militaire ennemie de l'occupant marocain dans la région de Djbilat Elkhadr, dans le secteur de Guelta", a précisé le communiqué, rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS).

L'Armée sahraouie poursuit ses attaques "ciblant des positions des forces d'occupation marocaine, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles", conclut le communiqué.