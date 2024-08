Les différents projets inscrits au titre du programme complémentaire de développement décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans la wilaya de Tissemsilt enregistre un rythme accéléré, a-t-on appris, mercredi, du wali Fethi Bouzaid.

Dans une déclaration à la presse, le même responsable a souligné que ces projets de développement font l’objet d’un suivi permanent et quotidien, dont les projets de renforcement de l’alimentation en eau potable, qui constitue une priorité absolue.

Les travaux de fonçage de cinq forages ont été lancés au niveau de Rechaiga, dans la wilaya de Tiaret, pour renforcer l’alimentation de la wilaya limitrophe de Tissemsilt en eau potable, ainsi que le lancement du fonçage de cinq autres puits au niveau de la wilaya.

Il a indiqué qu'un projet important est entré en exploitation, à savoir le transfert de l’eau d’un forage de la commune de Beni Slimane sur une distance de 8 km pour être déversée dans le barrage de Koudia Rosfa (commune de Beni Chaïb), soit une moyenne de 8.000 m3/jour, en vue d’augmenter le débit de cette infrastructure hydrique et alimenter la population de plusieurs communes de la wilaya.

Le wali a également inspecté des projets du secteur des travaux publics, qui se déroulent à une cadence satisfaisante, dont le projet de dédoublement de la RN 120 reliant les wilayas de Tissemsilt et Djelfa, et sont en voie d'achèvement et seront bientôt mis en service.

Il est attendu l’entrée en service, fin septembre prochain, du projet de dédoublement de la RN 14 entre les wilayas de Tissemsilt et Djelfa, ainsi que le dédoublement de la même RN entre la wilaya de Tissemsilt et la limite de la wilaya de Tiaret sur une distance de 8 km, avec la réalisation d’un échangeur.

Pour rappel, le programme complémentaire destiné à la wilaya de Tissemsilt comporte 89 projets en faveur de 17 secteurs, pour une enveloppe financière de 97,53 millions DA, dont 61 nouvelles actions et 28 autres débloquées.