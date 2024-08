Les agents des douanes ont saisi, dans deux opérations distinctes à Constantine et Mila, une quantité de 3,35 kg de cocaïne, indique mercredi un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD).

"Les agents de la brigade mobile des douanes de Constantine et de la brigade polyvalente des douanes de Tadjenant (Mila), relevant de l'Inspection divisionnaire des douanes de

Constantine (Direction régionale des douanes de Constantine), ont saisi 3,5 kg de cocaïne dans deux opérations distinctes exécutées en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP)", précise le communiqué.

Les opérations se sont soldées par la saisie d'une voiture touristique et d'une camionnette, utilisées dans le transport de la marchandise prohibée, et l'arrestation de trois individus qui ont été déférés devant les juridictions compétentes.

Cette opération traduit "la coordination étroite entre les corps de sécurité et la mobilisation de leurs unités dans la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue et de comprimés psychotropes", conclut la même source.