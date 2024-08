Les services opérationnels de la police de Blida ont arrêté, en juillet dernier, plus de 1000 suspects impliqués dans des affaires distinctes, indique mercredi un communiqué des services de sécurité de la wilaya de Blida.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine sur le territoire de compétence, conformément au plan établi par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) à l'occasion de la saison estivale, les services de sécurité de la wilaya de Blida poursuivent l'application des mesures sécuritaires préventives visant à préserver la quiétude et la sécurité des citoyens", précise la même source.

En juillet dernier, les services opérationnels de la police de Blida ont enregistré "291 opérations de police, dont (2) conjointes avec le commandement de la Gendarmerie nationale (GN)", ajoute le communiqué, soulignant que "tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés outre le renforcement des barrages de contrôle des véhicules, ce qui a permis de contrôler 2348 individus et de déférer plus de 1000 suspects devant la justice".

Ces opérations se sont soldées par "l'arrestation de 61 individus pour port d'armes blanches sans motif légal et de 506 autres pour possession de drogues et de comprimés psychotropes outre l'arrestation de 175 individus recherchés par la justice et de 268 individus impliqués dans d'autres affaires".

Après établissement des dossiers judiciaires, les suspects ont été présentés devant les juridictions compétentes, conclut le communiqué.