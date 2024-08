Le MC Alger a de nouveau rendez-vous avec la Ligue des champions d'Afrique à l'occasion de la réception, ce soir, FC WAntanga Rangers pour le compte de la manche retour du deuxième tour préliminaire. Large vainqueur à l'aller (0-2), le champion d'Algérie en titre devrait gérer cette rencontre en toute sérénité et composter ainsi son quitus pour le prochain tour.

Le MC Alger a de nouveau rendez-vous avec la Ligue des champions d'Afrique à l'occasion de la réception, ce soir, FC WAntanga Rangers pour le compte de la manche retour du deuxième tour préliminaire. Large vainqueur à l'aller (0-2), le champion d'Algérie en titre devrait gérer cette rencontre en toute sérénité et composter ainsi son quitus pour le prochain tour.

A Mustapha Tchaker de Blida les coéquipiers de Bayazid depuis mardi, les Chnaoua ont eu suffisamment de temps pour préparer dans la quiétude la manche retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique face au FC WAntanga. Le groupe a carrément bénéficié d'une journée de repos et bien sûr ont repris le chemin des entraînements juste après pour bien préparer cette deuxième manche.

Le staff technique du Mouloudia ils ont revue le matchs aller afin de revoir quelques réglages à son dispositif et travailler encore les automatismes. Ceci pour dire que le report, même s'il n'était pas franchement désiré par le MCA, n'était pas pour déplaire à l'entraîneur français Baumel qui prépare avec tout le sérieux voulu cette rencontre retour. D'ailleurs, dans son discours, il a tenu à prévenir contre toute forme de relâchement que pourrait susciter le large succès réalisé à l'aller. «Nous avons un avantage considérable, certes, mais, ce n'est pas non plus une raison pour se relâcher. Il faudra terminer le travail à domicile, comme il se doit.

Le fait d'avoir une avance très confortable me permet d'effectuer un turn-over dans l'équipe. Cela dit, je prends très au sérieux ce match», a-t-il prévenu. Ce sera une occasion pour des joueurs comme Draoui et Meziani, arrivés récemment, de faire par exemple leurs grands débuts sous le maillot du MCA. Les objectifs du Mouloudia sont donc clairs. Se qualifier avec l'art et la manière. Mais attention quand même à cette équipe de FC WAntanga qui n'a plus rien à perdre désormais et tout à y gagner. «Nous croyons encore en nos chances crânement. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour tenter de renverser la vapeur», a prévenu, de son côté, l'entraîneur de FC WAntanga, , avant ce match retour prévu ce soir au stade Mustapha Tchaker de Blida .

F. Yanis

Le programme des matchs

Programme des rencontres du 1er tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d'Afrique de football 2024-2025, prévues jeudi, vendredi, samedi et dimanche (en heures algériennes) :

Jeudi, 22 août : Aller

MC Alger (ALG) - Watanga (FC) 20h00 2-0

Vendredi, 23 août :

Enugu (NGA) - Zilimadjou (COM) 17h00 1-0

Dekedda (SOM) - AS Arta (DJI) 18h00 2-0

Pyramids FC (EGY) - JKU (ZAN) 18h00 6-0

Orlando (AFS) - Disciples (MAD) 18h30 0-0

Samedi, 24 août :

Ethiopia Nigd Bank (ETH) - Villa (UGA) 13h00 2-1

Al-Merreikh (SUD) - Al-Nasr (LBY) 14h00 0-0

Red Arrows (ZAM) - Big Bullets (MAL) 14h00 1-2

Jwaneng Galaxy (BOT) - African Stars (NAM) 15h00 0-1

Sagrada (ANG) - Saint-Louis (SEY) 15h30 1-0

APR FC (RWA) - Azam FC (TAN) 17h00 0-1

Young Africains (TAN) - Vital O (BUR) 17h00 4-0

Teungueth FC (SEN) - Stade Abidjan (CIB) 18h00 1-1

CR Belouizdad (ALG) - AC Léopards (CGO) 20h00 2-0

Raja Casablanca (MAR) - AS GNN (NIG) 20h00 2-1

Dimanche, 25 août :

Gor Mahia (KEN) - El-Merreikh Bentiu (SSU) 13h00 0-1

Al-Hilal (SUD) - Al-Ahly Benghazi (LBY) 14h00 1-0

Coton FC (BEN) - AS Douanes (BFA) 14h00 0-0

Ferroviario Beira (MOZ) - Mbabane Swallows (ESW) 14h00 0-1

Maniema (RDC) - Ngezi Platinum (ZIM) 15h30 0-0

Samartex (GHA) - Victoria Utd (CMR) 16h00 1-0

Djoliba AC (MLI) - Red Star Bangui (RCA) 17h00 0-0

ASKO Kara (TOG ) - Dep. Mongomo (GNQ) 17h00 2-2

US Monastir (TUN) - AS Psi (CHA) 17h00 1-0

San Pedro (CIV) - Bo Rangers (SIE) 17h00 1-1

FC Nouadhibou (MRT) - Milo FC (GUI) 18h00 0-0

FAR Rabat (MAR) - Remo Rangers (NGA) 21h00 1-2

NB : La CAF a décidé d'exempter cinq clubs du 1er tour préliminaire : Al-Ahly du Caire (tenant du titre), ES Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), TP Mazembe (RD Congo), et Pétro Atlético (Angola).