L’évaluation du processus de réception des requêtes et l’amélioration du service public a été le thème d’une rencontre de coordination tenue à Djanet à l’initiative de la délégation locale du médiateur de la République, a-t-on appris lundi de cette instance.

S’exprimant lors de cette rencontre qui s'est déroulée à la salle des conférences du siège de la wilaya, en présence des membres de l’organe exécutif et des responsables des institutions publiques, le délégué local du médiateur de la République, Brahim Mermouri, a indiqué que cette réunion a pour objectif d’évaluer le processus de réception des requêtes et l'application des recommandations issues des rencontres régionales initiées par l'Instance du médiateur de la République.

Il s'agit des assises organisées en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, à Oran, Tamanrasset, Constantine et Djelfa, sous le slogan "Le citoyen au centre des priorités du président de la République, la transparence comme fondement de la qualité du service public", a-t-il rappelé.

Et d’ajouter que l'instance du médiateur de la République s’emploie à améliorer le service public à travers la coordination constante avec les institutions locales en vue d'assurer la simplification des procédures administratives.

M. Mermouri a saisi cette occasion pour mettre l’accent sur la nécessité de promouvoir les conditions d’accueil des citoyens au niveau des administrations publiques et de les orienter, ce qui permettra de répondre au mieux à leurs préoccupations, a-t-il poursuivi. S’agissant de la transition numérique, le même intervenant a estimé que la numérisation du registre des requêtes a grandement contribué à la réduction des délais de traitement des doléances soulevées et au renforcement de la communication entre l'administration et le citoyen. De son côté, l’inspecteur général de la wilaya de Djanet, Karim Hadjadj, a mis en avant l’importance de l’intégration et la coordination entre les autorités locales et l’instance du médiateur de la République en matière de traitement et de prise en charge des préoccupations quotidiennes des citoyens. Il a, en outre, souligné que "cette coopération constitue la clé pour résoudre les problèmes des citoyens", appelant à déployer davantage d'efforts dans ce sens pour améliorer la qualité des services publics et répondre à leurs aspirations.