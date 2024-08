La doyenne de l'humanité, l'Espagnole Maria Branyas Morera, est décédée mardi à l'âge de 117 ans à Olot, dans le nord-est de l'Espagne, a annoncé sa famille sur son compte X.

Maria Branyas avait survécu à la pandémie de grippe espagnole de 1918, à deux guerres mondiales, à la Guerre civile espagnole, ainsi qu'au Covid, qu'elle avait attrapé en 2020 peu après avoir atteint ses 113 ans et dont elle avait guéri en quelques jours.

Maria Branyas était la doyenne de l'humanité, selon le groupe de Recherche gérontologique des Etats-Unis (US Gerontology Research Group) et selon le Livre Guinness des records. Elle avait succédé à la Française Lucile Randon, décédée à 118 ans en janvier 2023. Après la mort de Mme Branyas, la personne la plus vieille du monde encore en vie est la Japonaise Tomiko Itooka, née le 23 mai 1908, âgée donc de 116 ans, selon le groupe de Recherche gérontologique des Etats-Unis.

Mme Branyas vivait dans la maison de retraite de Santa Maria del Tura, à Olot, en Catalogne, depuis plus de vingt ans.

Née le 4 mars 1907 à San Francisco (ouest des Etats-Unis), où sa famille avait émigré, elle était revenue en Espagne en 1915.