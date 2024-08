Le ministre des Moudjahidine et Ayants-droits Laïd Rebigua a souligné, mardi à Aïn Temouchent, que la Journée nationale du Moudjahid commémore des évènements qui reflètent le génie et l'intelligence des dirigeants de la guerre de libération nationale qui ont réussi à mener des opérations de qualité alliant entre l'action militaire et révolutionnaire et l'activité politique et diplomatique.

Présidant la cérémonie de ré-inhumation des ossements de cinq chouhada au carré des martyrs de la commune d'El Malah, dans le cadre des festivités commémorant la Journée nationale du Moudjahid, le ministre a souligné que "chaque année, nous commémorons la Journée nationale des Moudjahid que l'histoire a immortalisé avec deux événements distincts et cruciaux sur le chemin du Djihad et de la lutte pour la liberté et l'indépendance, car cette étape historique exprime le génie et l'intelligence des dirigeants révolutionnaires, capables de mener des opérations de qualité, combinant l'oparétion révolutionnaire, l'action militaire et l'activité politique et diplomatique".

Il a indiqué que "cette occasion immortalise les attaques du Nord Constantinois, le 20 août 1955, sous la direction de l'éminent martyr, l'emblématique Zighoud Youcef , et le succès de la direction révolutionnaire dans la tenue de son congrès à l'Oued Soummam, le 20 août 1956.

Le ministre a ajouté que "ces événements interviennent dans le sillage d'aller vers l'avant pour concrétiser la plateforme de la déclaration du 1er novembre 1954 et faire face aux plans destructifs qui misaient sur les illusions du maintien de l'Algérie sous occupation et en la gardant sous contrôle, utilisant tous les moyens pour avorter l'aspiration du peuple algérien à vivre dans la gloire, la liberté et la souveraineté".

M. Rebigua a déclaré : " La volonté des Moudjahidine, qui se sont sacrifiés pour la liberté, a été le facteur décisif pour renverser l'équation et remporter des victoires sur les champs de bataille, dans la bataille diplomatique et à la table des négociations, et leur fermeté et noblesse restent un symbole de gloire et de fierté pendant des générations".

Le ministre a souligné : "Notre recueillement, aujourd'hui, est l'expression de fidélité et de sincérité que nous tirons de l'esprit de sacrifice, qui a été la clé de la génération de novembre des Martyrs et des Moudjahidine, tout comme les générations de l'indépendance ont porté un message éternel sur la nécessité de rester unies, cohésives et solidaires pour le bien de l'Algérie".

Il a, en outre, souligné que "dans ce lieu symbolique (le Carré des Martyrs), nous nous tenons, aujourd'hui, avec respect et admiration devant l'inhumation des ossements de nos glorieux martyrs, en ce jour béni. C'est une loyauté profonde pour les valeurs énoncées dans la déclaration du 1er novembre 1954 et le parachèvement de leur noble message et en préservant l'indépendance, ce qui est le summum de la loyauté pour le legs des martyrs et les valeurs de nos glorieux Moudjahidine".

Le ministre des Moudjahidine et Ayants-droits a supervisé, à cette occasion, la cérémonie de ré-inhumation des ossements de cinq chouhada au carré des martyrs de la commune d'El Malah, et ceux d'un chahid au carré de la commune de Chabat Leham, ainsi que deux autres au cimetière d'Aïn Temouchent.

M. Rebigua poursuit sa visite dans la wilaya, avec l'inauguration d'un centre de repos pour les Moudjahidine et Ayants-droits à la plage de Rachgoun et l'accueil du premier groupe de Moudjahidine des wilayas du sud du pays bénéficiant d'une période d'hébergement dans cet établissement. Le ministre rendra visite et honorera le membre de l'Armée de libération nationale, le Moudjahid Mohamed Seghir Mâasri, dans sa résidence à Beni Saf.

Appel à ancrer les grands évènements historiques chez les générations montantes (conférence)

Des participants à une conférence de sensibilisation organisée à Alger, à l'occasion de la Journée nationale du moudjahid, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956), ont mis en avant l'importance de se remémorer les haltes historiques phares de la Révolution de libération pour les ancrer chez les générations montantes et préserver la mémoire nationale. Au cours de cette rencontre organisée, lundi, par l'Association "Mechaal Echahid", au profit des enfants des camps d'été au Centre International de la Jeunesse à Sidi Fredj, l'accent a été mis sur la nécessité de préserver l'histoire de l'Algérie de l'ancrer chez les générations montantes.

A cette occasion, les participants ont appelé à saisir toutes les opportunités offertes, à l'instar des camps d'été, pour sensibiliser les enfants à l'histoire de leur pays. Le représentant de l'Agence nationale des loisirs de la jeunesse (ANALJ) a rappelé les efforts déployés par le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers ses différents centres de vacances pour "renforcer l'esprit de citoyenneté chez les enfants en leur apprenant les haltes historiques majeures traversées par l'Algérie durant la Révolution de libération outre le lourd tribut payé par le peuple algérien en vue de l'indépendance".

Lors de cette rencontre animée par le président de l'Association "Mechaal Echahid", Mohamed Abbad, et le colonel moudjahid Mohamed Tahar Abdessalem, les participants ont répondu à plusieurs questions posées par les enfants de ce camp d'été concernant la révolution de libération et l'importance de commémorer la Journée nationale du moudjahid.