Le directeur de la campagne électorale du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, M. Brahim Merad, a présidé, lundi, une réunion de coordination qui a regroupé plusieurs partis politiques soutenant le candidat indépendant.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre "des activités liées à la campagne électorale du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment les meetings locaux et régionaux et les activités de proximité visant à promouvoir les axes du programme électoral du candidat indépendant", précise un communiqué de la direction de la campagne du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune.

La rencontre a regroupé les partis suivants: Tajamoue Amal El Djazaïr (TAJ), Mouvement des jeunes algériens, Parti du renouveau algérien (PRA), El-Wassit Essiyassi, l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), Mouvement de l'entente nationale (MEN), Front de la bonne gouvernance (FBG), El Karama, Talaie El Hourriyet, Front du militantisme national (FMN), Parti Algérien vert pour le développement (PAVD), Front national pour la justice sociale (FNJS), Mouvement El-Islah, Front de l'Algérie nouvelle (FAN) et Parti de la liberté et de la justice (PLJ)", note la même source. La réunion a été consacrée "à la coordination des efforts d'organisation et de mobilisation en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'au programme des activités prévues durant la campagne électorale", conclut le communiqué.

Les candidats focalisent sur la construction d'une économie forte et un véritable développement local (SYNTHESE)

Les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre ont focalisé leurs interventions, lundi au 5ème jour de la campagne électorale, sur les questions d'ordre économique qui préoccupent les citoyens, mettant l'accent sur la construction d'une économie forte, portée par un véritable développement local.

Le candidat du Front des Forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, a affirmé lors d'une activité de proximité à Lakhdaria (Bouira) que "l'Algérie dispose de toutes les ressources humaines et naturelles lui permettant de construire une économie forte et diversifiée".

Dans ce sens, il a affirmé que la priorité de son programme consiste à "réhabiliter les catégories moyennes et vulnérables, affaiblies par la hausse des prix", s'engageant, s'il est élu Président, à mettre en place "des mesures immédiates à même de préserver le pouvoir d'achat et la dignité des citoyens".

Parmi les propositions avancées, figurent "l'augmentation du salaire minimum garanti (SNMG) à 40000 DA et la mise en place d'allocations destinées aux chômeurs et aux femmes au foyer".

En outre, il a évoqué d'autres propositions pouvant résoudre les problèmes dans les secteurs de l'éducation, la santé et la justice, entre autres, réitérant par ailleurs son appel aux citoyens à "se rendre aux urnes pour élire leur candidat", tout en soulignant que le citoyen demeure "la clef de voûte du changement".

De son côté, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), M. Abdelkrim Benmbarek, a souligné lors d'un meeting à Tizi-Ouzou, que le programme du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, qui assure le renforcement de l'équilibre du développement entre les régions, prévoit la révision des Codes communal et de wilaya pour conférer aux élus locaux "plus de prérogatives".

Cette démarche sera effective à travers un nouveau découpage administratif, après celui opéré lors de son premier mandat présidentiel et ce, "pour éliminer les inégalités en matière de développement entre les communes", a-t-il ajouté

M. Benmbarek n'a pas manqué aussi de noter que le candidat soutenu par le FLN "s'engage dans son programme à poursuivre la politique sociale, réduire l'inflation et œuvrer à améliorer le pouvoir d'achat", soulignant que la politique de développement du secteur agricole, pour assurer l'autosuffisance alimentaire, notamment dans les filières stratégiques comme la céréaliculture, a prouvé "son efficacité". A Sétif , le président du parti El Fadjr El Djadid, M. Tahar Benbaïbeche, a expliqué qu'il soutient le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, car c'est le même programme porté par son parti, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption, le recouvrement des biens spoliés, l'intérêt majeur accordé au volet social, ainsi que le soutien à l'agriculture et l'appui aux causes palestinienne et sahraouie. Il a ainsi affirmé la nécessité de "parachever le parcours vers l'Algérie nouvelle de manière à faire ressentir au citoyen qu'il est passé d'une situation à une autre bien meilleure".

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), M. Mustapha Yahi, et le président du Mouvement El-Bina, M. Abdelkader Bengrina, ont également appelé, respectivement à Annaba et à Khenchela, à voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour "lui permettre de consolider les acquis politiques, sociaux et économiques obtenus lors du premier mandat présidentiel".

Par ailleurs, M. Ibrahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion de coordination ayant regroupé des partis politiques soutenant M. Abdelmadjid Tebboune, afin de coordonner les efforts et les programmes des activités à organiser durant la campagne électorale.

De son côté, le candidat du Mouvement de la société pour la Paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, a mis l'accent, lors d'un meeting à Djelfa, sur la révision du découpage administratif à même de relancer le développement local, suggérant "la suppression de la daïra" qualifiée d"'appareil bureaucratique entravant le développement".

Il a expliqué que le révision du découpage administratif vise l'urbanisation des régions inhabitées et leur développement, tout en accordant aux élus la possibilité de l'initiative pour concrétiser des projets au bénéfice des habitants de ces régions, ce qui va dans le sens de la décentralisation du développement et la création de la richesse.

A cet égard, il a estimé "impératif de créer un ministère chargé de la planification et de la prospective pour élaborer les plans de développement et veiller à la répartition équitable des richesses".

Le candidat du MSP, pour qui la wilaya de Djelfa "représente un projet de pôle économique important", a dévoilé son approche économique et de développement reposant sur "la réalisation de mégaprojets dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, l'industrie, l'énergie, le transport, la santé et les services".

L’Association des invalides de la guerre de libération soutient le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune

L’Association nationale des grands invalides de la guerre de libération nationale a exprimé, lundi soir, son soutien au candidat indépendant à la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelmadjid Tebboune.

L’Association a affirmé, dans un communiqué lu par son président, M. Haï Abdennebi, à la clôture d’une conférence organisée à l’occasion de la Journée nationale du Moudjahid, qu’elle soutenait le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, pour un second mandat présidentiel devant lui permettre, soutient-elle, de parachever la mise en œuvre des projets stratégiques lancés et les réformes qu’il a engagées dans tous les secteurs. M. Abdennebi a indiqué que les acquis réalisés au plan national dans différents domaines et les réformes initiées dans les secteurs politique, économique et social, lors du premier mandat présidentiel, outre l’animation de la diplomatie algérienne sur la scène internationale et la position immuable de l’Algérie quant aux questions justes dans le monde, ont incité l’association à soutenir le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la prochaine élection présidentielle.

Goudjil : la participation massive à la présidentielle constituera un message fort aux ennemis de l'Algérie

Le président du Conseil de la nation, le moudjahid Salah Goudjil, a affirmé que la participation massive du peuple algérien, toute composante confondue, à l'élection présidentielle du 7 septembre, constituera un message fort aux ennemis de l'Algérie à l'étranger.

"L'Algérie est actuellement ciblée et fait face à plusieurs fronts, d'où la nécessité de renforcer le front interne", a déclaré M. Goudjil lors d'une interview diffusée, lundi soir, par la Télévision algérienne, à la veille de la Journée nationale du Moudjahid marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956).

"La forte participation du peuple algérien à la prochaine élection présidentielle sera un message fort aux ennemis de l'Algérie à l'étranger et permettra à notre pays d'avancer à pas sûrs sur la voie du développement et de la prospérité", a-t-il soutenu.

Et d'ajouter :"l'Algérie est visée aujourd'hui, car attachée à ses principes révolutionnaires, notamment le principe du non-alignement et sa défense des causes justes dans le monde", saluant l'attachement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au référent novembriste et son engagement à "préserver la souveraineté nationale et à renforcer l'indépendance politique et économique dans le cadre de l'Algérie nouvelle".

M. Goudjil a exprimé, dans ce sens, son soutien à M. Abdelmadjid Tebboune pour la poursuite de ses missions pour un second mandat présidentiel, relevant que la prochaine présidentielle constituera "une victoire pour l'Algérie" car elle "renforcera la construction de l'édifice démocratique dont les contours ont été définis par la Constitution de novembre 2020".

Le président du Conseil de la nation a salué, par la même, le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), dans la défense de la souveraineté nationale à la faveur du niveau de vigilance et de préparation qu'elle a démontré aux côtés des autres services de sécurité, pour "faire face aux plans sanglants orchestrés par des parties hostiles visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Algérie".

Evoquant la célébration de la Journée nationale du Moudjahid, M. Goudjil a rappelé l'importance des haltes historiques immortalisées par cette journée, relevant que l'Offensive du Nord-Constantinois a été "la seconde et principale halte dans l'histoire de la Révolution ayant contribuer à créer une large adhésion populaire".

Il a indiqué que le Congrès de la Soummam "a contribué à l'organisation de la Révolution, à la formation de sa direction et à la définition des responsabilités, ce qui a débouché sur des décisions importantes qui ont été concrétisées lors de la Conférence du Caire en 1957".

M. Goudjil a en outre réaffirmé que la Révolution algérienne puise sa force dans l'engagement à l'action collective et le rejet de toute forme de leadership individuel, ainsi que dans la cohésion qui a caractérisé l'action de ses dirigeants qui ont privilégié l'intérêt de la patrie sur leurs intérêts personnels.

Le président du Conseil de la nation a également abordé la contribution de la Conférence de Bandung en 1955 à l'internationalisation de la cause algérienne, en sus d'autres haltes dans l'histoire de la Guerre de libération nationale, dont les Manifestations du 11 décembre 1960 qui ont donné une forte impulsion à la Révolution, ainsi que les massacres du 17 octobre 1961 et les Accords d'Evian en 1962.

Par ailleurs, M. Goudjil a évoqué la cause sahraouie qui demeurera "une question de décolonisation toujours inscrite au niveau de l'ONU", mettant l'accent sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Le président du Conseil de la nation a en outre fustigé la dernière position du président français vis-à-vis de la cause sahraouie, affirmant qu'il s'agit là "de manœuvres à des fins connues".