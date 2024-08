Les titres de la presse nationale paraissant ce mardi ont zoomé sur les slogans adoptés par les trois candidats à la présidentielle du 7 septembre prochain, mettant en avant leurs ambitions pour séduire et convaincre les électeurs.

Sous le titre "Slogans et ambitions", le quotidien El Moudjahid s'est adonné à une analyse et comparaison des slogans des trois candidats, notant que chaque slogan "traduit la teneur du programme du candidat".

A cet égard, le journal note que le slogan "Vision pour demain" du "jeune candidat" du Front des forces socialistes, M. Youcef Aouchiche, "traduit cette nouvelle stratégie que semble vouloir adopter" le FFS, pour le replacer sur l'échiquier politique, alors que ce parti "était habitué plutôt à la politique de chaise vide".

"Opportunité" du candidat du MSP, M. Abdelaali Hassani Cherif, "reflète parfaitement la tradition de ce parti pour lequel toute opportunité est bonne à prendre, qu'elle émane de sa propre mouvance, du pouvoir ou de l'opposition", note encore la publication, alors que le slogan "Pour une Algérie triomphante" du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, "résume clairement l'ambition de ce candidat qui, après toutes les victoires réalisées, ambitionne de conduire l'Algérie vers le triomphe".

Dans le même contexte, le quotidien Horizons a donné la parole à des spécialistes et experts pour analyser les discours des trois candidats. Sous le titre "similitudes et nuances", le tabloïd relève que les candidats tentent de présenter des solutions réalisables et adaptées au contexte socioéconomique ainsi qu'aux contraintes budgétaires.

Le journal qui cite des spécialistes, ajoute que les programmes des candidats mettent en avant la nécessité de renforcer le soutien social et d'améliorer le pouvoir d'achat, insistant sur la manière de construire une croissance équilibrée entre les secteurs.

El Watan est revenu, pour sa part, sur les priorités des candidats, reprenant leurs déclarations. Ainsi le candidat du FFS, s'engage "à faire barrage aux clowns et charlatans politiques", alors que pour le parti du Front de libération nationale (FLN) qui soutient le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, "le 1er mandat de Tebboune plaide pour sa réélection". Pour le candidat du MSP, la priorité consiste à "investir dans le capital humain".

De son côté, Le Soir d'Algérie a mis en avant "la halte symbolique à Ifri Ouzellaguen" du candidat du FFS qui s'est rendu sur les lieux où s'est tenu le Congrès de la Soummam le 20 août 1956, au moment où le candidat du MSP veut faire de la wilaya de Djelfa, où il s'est rendu, "un pôle régional de développement".

Le même journal a noté que les meetings de soutien au candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune font du bilan du premier mandant le "principal argument".

Pour La voie d'Algérie, le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, qui est "connecté à la campagne", a mis en place "une stratégie numérique ambitieuse pour sa campagne électorale, avec un site web et plusieurs comptes sur les réseaux sociaux pour une communication fluide et accessible avec les électeurs.

La même publication fait observer que "Youcef Aouchiche convoque l'Histoire pour appeler à un vote massif", tandis que Abdelaali Hassani Cherif "aspire à revoir le découpage administratif".

Le quotidien Alger16 a repris les déclarations des candidats, dont le point commun consiste à renforcer le front intérieur. Pour le quotidien arabophone Echaâb, les candidats et de leurs représentants mènent une course contre la montre pour organiser le plus grand nombre possible de meetings.

Consacrant cinq pages à la campagne électorale, le journal est revenu en détails sur les aspirations exprimées par chaque candidat, focalisant sur la jeunesse, la stabilité, l'unité nationale et le renforcement du front intérieur.

Pour sa part, El Khabar rapporte que les candidats ont mis l'accent dans leurs discours sur l'aspect socioéconomique, suggérant une multitude d'alternatives et de solutions pour améliorer les conditions de vie des citoyens. La même publication constate que les trois candidats s'orientent davantage vers la communication sur les supports électroniques, ignorant pour ainsi dire l'affichage traditionnel sur les panneaux et les espaces qui leur sont réservés à travers les APC.

Pour les quotidiens El Ouma et El Badil, les candidats à la présidentielle sont unanimes à appeler les citoyens à se rendre massivement aux urnes pour faire barrage à ceux qui tentent de s'en prendre à l'Algérie.

Echorouk Al Yawmi s'est attardé sur les aspirations de chacun des candidats, dont les programmes plaident en faveur de la consolidation des acquis politiques, économiques et sociaux, plaçant au-dessus de toute considération la souveraineté, la sécurité et l'unité de l'Algérie.

Soutien social et développement économique au centre des discours de campagne des candidats (Presse du Sud)

Les questions de soutien social, de développement économique et d’équilibre dans le développement sont les principaux thèmes soulevés par les candidats à la présidentielle du 7 septembre et de leurs représentants, au cinquième jour de la campagne, et repris par les journaux paraissant mardi au Sud-est du pays.

Le journal ‘’Kaid News’’ paraissant à El-Oued a rapporté à sa Une la promesse faite par le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, lors d’une activité de proximité à Lakhdaria, de ‘’soutenir les catégories sociales vulnérables à travers des mesures permettant la préservation de leur pouvoir d’achat’’.

Parmi les mesures allant dans ce sens, ‘’la hausse à 40.000 DA du salaire minimum garanti et la mise en place d’allocations pour les chômeurs et les femmes au foyer’’, poursuit le journal édité en arabe, qui évoque aussi les propos du même candidat pour qui ‘’l’Algérie a les ressources humaines et naturelles pour construire une économie forte et diversifiée, hors hydrocarbures’’. Le candidat du Mouvement de la société de la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, s’est engagé, pour sa part, lors d’un meeting à Djelfa, à œuvrer, s’il serait élu, à ‘’la révision du découpage administratif’’ dans la perspective de ‘’développer les vastes régions non habitées, en donnant l’occasion aux élus d’entreprendre des initiatives et de concrétiser des projets profitables à ces régions’’, rapporte le même journal.

Concernant le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, ‘’Kaid News’’ cite les propos du secrétaire général du Front de libération national (FLN), Abdelkrim Benmbarek, lors d’un meeting à Tizi-Ouzou, et selon lesquels le programme du candidat indépendant s’articule autour de ‘’la consolidation de l’équilibre régional en termes de développement’’.

Le quotidien en arabe ‘’’’El-Djanoub El-Kebir’’ paraissant à Illizi, aborde, dans un article intitulé ‘’cinq jours de campagne, plusieurs dossiers animent la course électorale’’, les principaux thèmes développés par les candidats ou leurs représentants, et qui ont focalisé notamment sur le soutien social et le développement économique.

Il relève ainsi les propos du secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, lors d’un meeting animé à Annaba pour qui ‘’le renouvellement de la confiance au candidat indépendant M.Abdelmadjid Tebboune, ‘’permettra de parachever son programme économique et de réduire la dépendance des hydrocarbures, en diversifiant l’investissement et les sources de recettes’’.

Sur le plan local, la même publication traite de l’ouverture à Adrar de permanences des trois candidats à la prochaine présidentielle, ainsi que d’activités de proximité menées dans la wilaya de Touggourt au profit du candidat Abdelaali Hassani Cherif (MSP). Le journal ‘’El-Wahat’’, édité en arabe à Ouargla, titre, quant à lui, concernant sa couverture de la campagne, ‘’les candidats focalisent sur les solutions à même d’assurer la construction d’une économie solide et un véritable développement économique’’. ‘’El-Djadid El-Youmi’’, journal édité en arabe à El-Oued, revient, lui aussi, sur l’activité de campagne des candidats MM. Abdelmadjid Tebboune et Youcef Aouchiche. Sous le titre ‘’catégories sociales vulnérables, développement et lutte anti-corruption, parmi les priorités des candidats’’, le journal Tassili News paraissant en arabe à Djanet, s’est penché, pour sa part, sur les interventions des candidats et de leurs représentants concernant notamment les engagements faits pour améliorer les conditions de prise en charge des catégories sociales vulnérables, et pour assurer un développement des différentes régions.

Les activités de proximité menées dans le cadre de cette campagne électorale ont également retenu l’intérêt du journal qui cite notamment la rencontre organisée à Djanet par la coordination du candidat indépendant M.Abdelmadjid Tebboune, ainsi que l’activité des associations de jeunes à In-Amenas pour la sensibilisation des citoyens sur l’importance du prochain rendez-vous électoral.

La responsabilité du peuple dans la protection du pays implique une participation massive au scrutin (Hassani Cherif)

Le candidat du Mouvement de la société pour la Paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre, Abdelaali Hassani Cherif a affirmé, lundi depuis Laghouat, que la responsabilité du peuple dans la protection du pays implique une participation massive à l'élection présidentielle.

"La responsabilité de la protection du pays, de sa stabilité et de son unité n'incombe pas uniquement à l'Armée nationale populaire (ANP), mais elle est partagée avec le peuple et le pouvoir. La responsabilité du peuple implique une participation massive à l'élection pour conférer la légitimité au président élu et le soutenir", a indiqué M. Hassani Cherif lors d'un meeting populaire animé à la maison de la culture "Tekhi Abdellah Ben Kriou" au cinquième jour de la campagne électorale.

Dans ce cadre, le candidat a rappelé que "l'Algérie a payé le prix de la liberté et du pluralisme, d'ou l'impératif d'asseoir les fondements d'une véritable démocratie et de barrer la voie aux ennemis du pays qui veulent convoiter ses richesses, l'affaiblir et l'amener à renoncer à ses positions honorables en faveur des causes justes dans le monde, à leur tête la cause palestinienne".

"La bataille de l'identité est gagnée d'avance", a-t-il affirmé, ajoutant que "le peuple algérien est musulman et croit en la diversité et le vivre-ensemble". "Les évènements vécus dans notre pays ont renforcé davantage l'unité du peuple et son attachement à sa partie", a-t-il poursuivi.

Evoquant son programme électoral, M. Hassani Cherif a fait savoir qu'il "offre une véritable opportunité à notre pays d'opérer le changement, de revoir ses choix et d'établir la justice à travers la répartition équitable des richesses conformément au principe d'égalité des chances, de même qu'il focalise sur l'investissement dans la ressource humaine, l'exploitation des capacités et des compétences, et l'intégration des jeunes, à travers la garantie des conditions favorables à l'investissement et au financement, outre la lutte contre la corruption et la bureaucratie".

Le candidat a en outre promis de "créer une banque de la Zakat pour la prise en charge des catégories vulnérables, en leur octroyant des allocations et des crédits". Il a, par là même, estimé que Laghouat "est une wilaya stratégique qui regorge de richesses et dispose d'importantes réserves de gaz, du plus grand bassin hydrographique et d'autres ressources naturelles, mais elle a besoin d'un véritable décollage économique, à travers l'adoption de plans économiques prospectifs pour favoriser son développement".