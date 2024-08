Le NC Magra, pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de football, a annoncé lundi le recrutement du défenseur Abdeldjalil Mancer et de l'attaquant Adil Djabout, en vue de la saison 2024-2025 qui débutera le 21 septembre prochain, sans dévoiler la durée des contrats.

Djabout (31 ans), passé notamment par l'AS Aïn M'lila et la JS Kabylie, avait porté la saison dernière les couleurs du club d'Al-Entessar (Div.2/ Arabie saoudite), alors que Mancer (22 ans), formé au Paradou AC (22 ans), est arrivé en provenance d'Al-Bidda SC (Div.2/ Qatar).

Auparavant, le "Nedjm" a assuré l'arrivée des deux attaquants, Fayek Amrane (JS Kabylie) et Akram Demmane (ES Mostaganem). Evitant de chambouler l'effectif, la direction a conservé plusieurs joueurs : le gardien de but Mohamed Chérif, les défenseurs Aymen Attou, Chamseddine Lekhal, Mohamed Merouani, les milieux de terrain Zakaria Khemoukh, Mustapha Berkane, et Fouad Haddad, ainsi que le buteur maison Hamza Demmane.

L'équipe a clôturé un premier stage bloqué de dix jours effectué à Bordj Bou Arreridj, sous la houlette de l'entraîneur Lyamine Bougherara, reconduit pour une saison supplémentaire. Le NCM devrait s'envoler dans les prochains jour en Tunisie pour un stage précompétitif.

Le NCM a bouclé le précédent exercice 2023-2024 à la 11e place au classement final, en compagnie du MC El-Bayadh, avec 38 points chacun, à six longueurs du premier relégable l'ES Ben Aknoun. Les "Bleu et Blanc" entameront la nouvelle saison en déplacement face au nouveau promu l'Olympique Akbou.