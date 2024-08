L'Olympique Akbou, nouveau promu en Ligue 1 Mobilis de football, a annoncé lundi avoir opté pour le stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa, comme lieu de domiciliation de ses rencontres, en vue de la nouvelle saison 2024-2025, dont le coup d'envoi sera donné le 21 septembre prochain.

"Chers supporters, nous avons le plaisir de vous informer que notre équipe disputera ses prochains matchs à domicile au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa. Nous comptons sur votre présence et votre soutien pour encourager nos joueurs dans cette nouvelle aventure", a écrit le club dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

L'Olympique Akbou, présidé par Karim Takka, a réalisé une accession historique en Ligue 1 professionnelle, en dominant le groupe Centre-Est de la Ligue 2 amateur de bout en bout, terminant la saison largement en tête avec 70 points, à neuf longueurs sur son dauphin le MSP Batna (61 pts).

La direction du club a confié la barre au Tunisien Moez Bouakkaz, qui a succédé au technicien algérien Mourad Karouf, ce dernier est allé rejoindre le RC Kouba (Ligue 2). En matière de recrutement, l'O.Akbou s'est montré très actif sur le marché des transferts, avec l'arrivée de plusieurs nouvelles recrues dont le défenseur Abdelhak Haskar (ex-Al-Bashaer SC/ Libye) et le gardien de but Benchikh El-Lafgoun Hatem (ex- CA Batna).

L'Olympique Akbou entamera le prochain exercice à domicile face au NC Magra, avant de se rendra à Tizi-Ouzou pour défier la JS Kabylie, dans un derby kabyle, à l'occasion de la 2e journée.