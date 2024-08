Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés mardi, dans des bombardements de l'armée sioniste contre diverses zones de la bande de Ghaza, soumise à une agression génocidaire depuis 319 jours, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Au moins six Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés, à la suite du bombardement par l’occupant sioniste d’une maison dans le camp de Bureij, au centre de la bande de Ghaza, souligne Wafa.

Dans le sud de la bande de Ghaza, quatre Palestiniens sont tombés en martyrs après que les forces d'occupation ont fait exploser un véhicule civil à proximité de la rue Al-Hashashin, au nord de la ville de Rafah, ajoute la même source.

Par ailleurs, l'occupant sioniste a également fait exploser des bâtiments résidentiels à l’ouest de Rafah, tandis que son artillerie a tiré des obus et des coups de feu vers le centre et l'ouest de la ville.

A Khan Younes, cinq Palestiniens ont été blessés par des chars de l'occupant sioniste qui ont attaqué la zone de Mawasi dans la localité d'Al-Qarara au nord-ouest de la ville.

A Ghaza-ville, l’artillerie de l'occupant sioniste a tiré des obus sur les quartiers de Tal al-Hawa, Sabra et Zaytoun.

L'artillerie de l'armée d'occupation a, en outre, tiré des obus sur les zones nord-ouest du camp de Nuseirat et à l'est de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Ghaza.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 40.139 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 92.743 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 40.173 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 40.173 martyrs et 92.857 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué mardi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 34 martyrs et 114 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Etats-Unis: manifestation à Chicago, pour exiger la fin des exportations des armes vers l'entité sioniste

Des dizaines de militants et de membres d'organisations de défense des droits de l'homme, ont manifesté en marge d'une conférence nationale démocrate, tenue à Chicago, dans l'Illinois, pour exiger la fin des exportations des armes vers l'entité sioniste, rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa, mardi.

Les manifestants ont franchi la barrière de sécurité placée à proximité du United Center, lieu de la conférence à laquelle le président américain Joe Biden et son adjointe, la candidate démocrate à la présidentielle Camilla Harris prendront part, dans le but de faire une forte pression sur l'administration américaine pour cesser de soutenir le génocide commis contre le peuple palestinienne à Ghaza, indique la même source.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 40.173 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 92.857 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres, outre une catastrophe humanitaire sans précédent.

Amnesty International dénonce la poursuite des transferts illégaux d'armes

Amnesty International dénonce la poursuite des transferts illégaux d'armes qui contribuent à de graves atteintes aux droits humains, soulignant que le mépris des règles se traduit par un bilan humain "extrêmement lourd" dans les zones de conflit, notamment à Ghaza, au Soudan, ou encore au Myanmar.

"Il y a certes eu des progrès, mais de nombreux Etats continuent de bafouer les règles de manière éhontée, entraînant d'énormes pertes en vies humaines dans les zones de conflit. Il est temps que les Etats parties respectent les obligations juridiques qui sont les leurs et appliquent vraiment le Traité sur le commerce des armes, afin d'interdire la circulation d'armes à destination de pays où l'on sait qu'elles serviraient ou pourraient servir à commettre ou à faciliter un génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ou d'autres atteintes graves au droit international relatif aux droits humains ou au droit international humanitaire", écrit l'ONG dans un communiqué publié à l'occasion de la 10e Conférence des Etats parties au Traité sur le commerce des armes qui se tient du 19 au 23 août à Genève.

Elle affirme, à ce titre, que la poursuite des transferts d'armes à destination de l'entité sioniste est "un exemple frappant de l'incapacité des Etats parties à se conformer pleinement au Traité sur le commerce des armes ou, en ce qui concerne les signataires, à ne pas porter atteinte à son objet et à son but".

L'ONG regrette, à ce propos, que "les Etats parties et signataires, et notamment les Etats-Unis – plus grand fournisseur d'armes à l'entité sioniste – continuent d'autoriser les transferts d'armes vers l'entité sioniste en dépit des preuves accablantes de crimes de guerre commis par les forces" d'occupation sionistes.

Amnesty International réitère, à l'occasion, son appel à "un embargo total sur les armes" à destination de l'entité sioniste.

Au Darfour, malgré l'embargo imposé par le Conseil de sécurité de l'ONU sur les armes dans la région, Amnesty International constate que les armes continuent d'affluer et d'alimenter le conflit.

Citant l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), l'ONG précise que les Etats-Unis, pays signataire du Traité "sont responsables de 42 % du commerce mondial des armes".

"Certains transferts effectués par des Etats parties et signataires constituent une violation flagrante des obligations et des principes fondamentaux en matière de droits humains figurant dans le Traité sur le commerce des armes", déplore l'organisation.