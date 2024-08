Une aide humanitaire a été acheminée lundi depuis la base aérienne de Boufarik (Blida) à bord de quatre avions militaires relevant des Forces aériennes algériennes vers le Niger, suite aux inondations ayant touché ce pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"En droite ligne avec les principes de coopération et de solidarité humanitaire avec les pays frères et amis, et suite aux ravages causés par les récentes inondations au Niger, une aide humanitaire a été expédiée et transportée dès les premières heures du lundi 19 août 2024, à bord de quatre (04) avions de transport militaire de nos Forces aériennes", note la même source.

"Cette aide, fournie par le Croissant rouge algérien, comprend des denrées alimentaires, des médicaments et du matériel médical, ainsi que des tentes et des matelas, a été acheminée depuis la base aérienne de Boufarik, dans la première Région militaire, vers l'aéroport de Niamey au Niger", précise la même source.

"Cette opération humanitaire réaffirme, une fois de plus, l'engagement de l'Armée nationale populaire à soutenir toutes les initiatives humanitaires et son dévouement constant à la réalisation de telles missions nobles", ajoute le communiqué.