Les discussions sur le Soudan qui se déroulent en Suisse sur l'élargissement de l'accès humanitaire visent en priorité à rouvrir trois routes, a indiqué lundi l'envoyé spécial américain, Tom Perriello.

"Notre première priorité a été d'examiner comment rouvrir trois routes qui, dans leur ensemble, permettraient à vingt millions de personnes, qui sont actuellement totalement ou en grande partie privées de nourriture et de médicaments, de recevoir cette aide", a-t-il indiqué lors d'un point de presse en ligne.

"Nous avons donc donné la priorité à la route de Dabba, à la jonction de Sinnar et au point de passage d'Adre", a-t-il ajouté.

M. Perriello a affirmé que le passage d'Adre était "sur le point d'ouvrir, avec plus de cent camions prêts à partir dès demain".

"Cela signifie que nous pourrions voir de la nourriture et des médicaments parvenir à des zones telles que le camp de Zamzam, où plus de 400.000 personnes sont confrontées à la faim et à la famine. C'est pour cela que nous sommes ici", a-t-il dit .

A noter que le gouvernement soudanais avait exprimé son désaccord avec les Etats-Unis concernant des pourparlers à Genève sur un cessez-le-feu.

Fin juillet, Washington avait invité les belligérants (le gouvernement soudanais et les Forces de soutien rapide(FSR) à ce nouveau cycle de négociations pour tenter de mettre fin à un conflit qui fait rage depuis près de 16 mois.