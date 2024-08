Des milliers de déplacés n’ont pas encore reçu d’assistance alimentaire depuis plus d’une année dans plusieurs sites dans la province de l’Ituri, en République démocratique du Congo (RDC), rapportent lundi des médias.

"Suite à ce manque d’assistance, des cas de décès et de malnutritions surtout chez les enfants et les personnes de troisième âge et celles vivant avec handicap se multiplient dans leurs lieux de refuge", rapporte la radio de l'ONU en RDC.

Certains responsables cités par le média, estiment que "la solution durable, c’est le rétablissement de la paix dans leurs villages d’origine".

La province de l’Ituri compte à ce jour, selon la source, "environ 1 300 000 déplacés disséminés dans plus de 60 sites dont six sont installés à la périphérie de la ville de Bunia".

Au niveau du site de Kigonze, "c’est depuis avril 2023 qu’ils ont reçu la dernière assistance en vivres", selon la source.

Selon le président du site, Papy Francis, "au moins huit déplacés meurent chaque mois de faim et faute de médicaments. Plus de 250 cas de malnutrition sont également enregistrés actuellement dans ce site qui compte environ 14 000 déplacés".

Il a plaidé pour "le rétablissement de la paix qui constitue la solution ultime face à ces défis".

Selon la radio de l'ONU, "la situation humanitaire est également préoccupante dans d’autres sites notamment à Mongwalu où plus de 22 cas de décès sont signalés depuis avril dernier.