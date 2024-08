Une vingtaine de terroristes ont été "neutralisés" par l'armée burkinabè, dans la région de l'Est du Burkina Faso, a rapporté lundi la presse locale.

L'armée burkinabè, citée par l'Agence d'information du Burkina (AIB), a expliqué qu'en plus des terroristes "neutralisés" le 16 août, une grande base terroriste avait été détruite par les forces de défense et de sécurité auparavant dans la même région de l'Est.

La base terroriste détruite était située dans la partie sud de Nassougou, dans le parc W dans l'est du pays, selon la même source, qui a ajouté que des opérations terrestres antiterroristes ont eu lieu ces derniers jours dans tous les groupements du pays.

Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés.