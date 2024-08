Près de 750 faisans communs ont été lâchés par la Fédération des chasseurs de la wilaya de Blida dans les forêts de l'Atlas Blideen ces quatre dernières années, a-t-on appris, lundi, auprès de cette organisation.

Ces lâchers ont été réalisés dans le cadre d’une convention signée entre le Centre cynégétique de Zeralda (CCZ), la Conservation des forêts de la wilaya et la Fédération des chasseurs de Blida, dans le but de consacrer la diversité écologique et de renforcer les espèces de gibier autorisées à la chasse, a indiqué à l’APS, le président de la Fédération, Lotfi Morsli.

Ils visent également à "protéger la perdrix de la chasse en assurant aux chasseurs un gibier alternatif", a-t-il ajouté, soulignant le succès de cette expérience, dont le suivi est assuré par des spécialistes du CCZ (Alger).

La fédération des chasseurs de Blida poursuit ses campagnes de sensibilisation contre le braconnage, à travers, entre autres, l’installation de panneaux interdisant la chasse des espèces protégées dans les zones forestières, parallèlement à l'intensification des patrouilles de surveillance en coordination avec les services des forêts et de la gendarmerie nationale, a expliqué M. Morsli.

Le même responsable a fait cas de la remise de 620 permis de chasse à des chasseurs ayant bénéficié de sessions de formation et adhérents à 11 associations relevant de la Fédération de chasse de Blida.

Ces chasseurs ont bénéficié de cours théoriques et pratiques assurés par des formateurs de la Conservation des forêts, la protection civile et la Fédération des chasseurs de wilaya, relatifs, entre autres, aux espèces protégées et celles autorisées à la chasse durant les saisons de chasse officielles, au maniement du matériel de chasse et aux premiers secours à prodiguer en cas d’accidents de chasse, selon la même source.