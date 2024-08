Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laïd Rebigua a souligné, lundi à Tlemcen, la nécessité d'améliorer les stratégies de défense et la création de contenus numériques pour faire face aux discours déformés et trompeurs publiés dans des espaces virtuels et des sites de réseaux sociaux.

Le ministre a déclaré dans son discours, lors de sa supervision d'un colloque national intitulé "La mémoire nationale entre l'ombre des blogs ou l'influence épique des réseaux sociaux", organisé au musée du moudjahid, à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale du Moudjahid, qu'à la lumière des menaces numériques croissantes qui affectent notre mémoire et notre identité dans les espaces virtuels et les sites de réseaux sociaux "il est urgent d'améliorer les stratégies de défense et de créer un contenu numérique alternatif qui s'oppose au discours d'altération et de désinformation".

Il a ajouté que "le ministère s'attèle à mettre en place une stratégie du secteur, en impliquant tous les acteurs dans le champ de la mémoire en vue de contribuer à créer un contenu pour la promotion de l'éducation numérique, la diffusion de la connaissance historique du discours équilibré et complet et œuvrer à élever un citoyen qui défend son pays".

M. Rebigua a déclaré que "la jeunesse de la révolution représentait une génération authentique dans le renforcement de la cohésion nationale et une référence dans le domaine de la consolidation des liens de fraternité et de loyauté à la patrie et a été le mortier qui a préservé la cohésion de la société lors de la colonisation et s'est dressé avec détermination et fermeté face à toutes les tentatives visant à porter atteinte à l'identité de la nation algérienne".

Il a souligné que "la foi de l'Algérie dans les efforts de son peuple pour contribuer à la promotion des valeurs nationales, l'esprit civil et de solidarité sociale qui servent l'identité de l'Etat algérien et son entière souveraineté confirment la confiance de l'Etat en ses enfants comme compétences créatives à travers toutes les régions du pays".

M. Rebigua a rappelé que "l'esprit de droiture et les énormes sacrifices consentis par le peuple algérien par passion pour la liberté et sa jalousie pour la souveraineté continueront d'inspirer notre nation à travers les générations" et que "le devoir de loyauté et de gratitude dicte aux générations de poursuivre la voie d'hommes honorables avec le même esprit de loyauté envers le pays et avec la même détermination et la même volonté de surmonter l'adversité et les difficultés".

M. Rebigua a ajouté : "nous nous levons, aujourd'hui, avec humilité et hommage pour honorer la mémoire du martyr Zighoud Youcef et du reste des glorieux martyrs, qui ont écrit avec leur sang pur une page de gloire de l'Algérie et nous rappelons les sacrifices des courageux héros réunis lors du congrès de la Soummam et qui ont décidé de lancer la révolution dans le Nord constantinois ( )".

En marge de ce colloque, le ministre a supervisé la cérémonie de signature d'une convention de coopération entre la direction des Moudjahidine et des Ayants-droits et l'université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen concernant l'exploitation des étudiants et des chercheurs des documents historiques dans leurs recherches et l'ouverture au même musée d'une exposition historique sur la résistance populaire, la guerre de libération, et a écouté un exposé sur le projet du guide historique de la wilaya de Temcen.

Le programme de la visite du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits à la wilaya de Tlemcen a porté aussi sur la tenue d'une rencontre avec les Secrétaires généraux de l'organisation des enfants de chouhada des wilayas de l'Ouest et du Sud-ouest du pays, les exhortant à poursuivre l'édification du pays et raffermir les supports de l'Etat, dont les traits ont été tracés par la déclaration du 1er novembre 1954.

Il a souligné que "les autorités suprêmes du pays soulignent la nécessité de prendre soin des Moudjahidine et des Ayants-droits et en préservant l'héritage des martyrs et leur mémoire".

M. Rebigua a présidé la cérémonie de ré-inhumation des ossements de 17 martyrs au carré des martyrs dans la commune de Hennaya et a rendu visite à la famille du défunt Moudjahid, le Commandant Guezzane Djillali, dit Affane, dans la commune de Tlemcen, en honorant sa famille, avant de lancer une caravane médicale en faveur des Moudjahidine et Ayants-droits dans les zones éloignées, en plus de la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un centre de proximité intermédiaire de stockage de céréales dans la commune de Zenata.