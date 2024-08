Une importante campagne de sensibilisation et de prévention a été lancée par la conservation des forêts de la wilaya d’Ain Defla depuis le début de la saison estivale en vue de lutter contre les incendies qui constituent une réelle menace sur le patrimoine forestier de la région.

Le premier responsable du secteur, Hocine Dahmani, a indiqué à l’APS que dans le cadre de cette campagne, les agents forestiers ont intensifié les patrouilles à travers les différents massifs de la wilaya depuis le début de la saison estivale en coordination avec les services de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale.

Outre les moyens matériels et logistiques mis en place par les pouvoirs publics, la Conservation des forêts mise également sur la mobilisation de près d’une centaine de comité des riverains installés et plus d’une vingtaine d’associations de chasseurs pour la lutte contre les feux de forêts, a ajouté M. Dahmani.

Le conservateur a souligné à cet effet, que plusieurs mesures préventives ont été prises pour renforcer le dispositif de lutte contre les incendies, notamment à travers l’aménagement et l’ouverture de 138 hectares de tranchée pare-feux (TPF), ouverture et aménagement de près de 200 km de pistes forestières et la construction de 10 points d’eau au niveau des massifs de la wilaya.

Des travaux d’aménagement des accotements des routes sur 230 km ont été réalisés par les services des travaux publics et l’aménagement des accotements de la voie ferrée sur 3 km effectué par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), a-t-il affirmé, ajoutant que 182 ha de tournières ont été réalisés autour des champs des céréales par les services agricoles.

Des actions de sensibilisation ont eu lieu dans le cadre de la campagne de lutte anti-incendie, à l’instar de l’organisation des expositions, des conférences thématiques et des journées de sensibilisation, ainsi que la distribution et la plantation de près de 186.000 plants, indique M. Dahmani.

De plus, 75 employés saisonniers ont été recrutés durant la saison estivale pour faire fonctionner les 16 postes de vigie existants, a-t-il fait savoir, assurant que la Conservation dispose également de 17 brigades d’intervention.

Les services des forêts participent, aux côtés de la Protection civile, à la surveillance des feux de céréales par la mise en place d’un dispositif composé de 12 points de surveillance, a-t-il déclaré, soulignant que 54 interventions ont été déjà effectuées pour l’année 2024.

Pa ailleurs, 12 foyers d’incendies ont été enregistrés depuis le début de la saison estivale à ce jour, causant la perte de 3,93 ha de couvert végétal, contre une superficie de 82,10 ha ravagés par les feux durant la même période en 2023, a noté le conservateur saluant les efforts consentis par les différents services ayant pris part à la lutte contre les feux de forêts.