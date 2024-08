Le dollar est tombé, lundi, à son plus bas niveau de l'année face à l'euro, sapé par la normalisation des Etats-Unis, dont l'avantage, tant sur le plan économique que monétaire, s'amenuise progressivement.

Vers 19H50 GMT, le billet vert rendait 0,52% à la monnaie unique, à 1,1086 dollar pour un euro, une première depuis le 28 décembre 2023.

Les indicateurs américains des deux dernières semaines avaient permis au "greenback", l'un des surnoms du dollar, de se stabiliser, contredisant l'hypothèse d'une économie sur le chemin de la récession.

Mais le "buck", un autre surnom de la devise américaine, a de nouveau lâché prise ces derniers jours.

"L'économie américaine ne plane plus au-dessus de ses pairs", font valoir des analystes. "On revient à un paysage proche de celui des années 2010, avec une croissance supérieure aux autres" grands pays industrialisés, "mais plus autant".

Par ailleurs, sur le plan monétaire, si la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque centrale européenne (BCE) ont déjà commencé à baisser leurs taux, à la différence de la Banque centrale américaine (Fed), "elles ne sont pas du tout certaines de continuer sur le même rythme", soulignent-ils.

"La Fed, en revanche, va s'inscrire dans la durée" et baisser ses taux avec régularité, ce qui va vraisemblablement réduire le différentiel de taux entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni ou la zone euro, incitant ainsi les cambistes à se détourner du dollar.