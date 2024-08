Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique entend finaliser, avant fin 2024, les procédures de récupération des biens confisqués par des décisions définitives de justice dans le cadre d'affaires de lutte contre la corruption, a indiqué lundi un responsable au ministère.

"Toutes les procédures de récupération des biens confisqués seront finalisées avant la fin de l'année en cours avec le règlement définitif de ce dossier", a déclaré à la Radio algérienne le directeur adjoint de la gouvernance des entreprises économiques et industrielles au ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Djamel Ghedir.

Concernant le bilan de l'opération, le même responsable a fait état du transfert, en 2022 et 2024, d'un total de 108 actifs et biens saisis dans le cadre d'affaires de lutte contre la corruption au profit d'entreprises publiques économiques dans différents secteurs, notamment l'industrie et la production pharmaceutique, le tourisme, l'énergie et les mines et les travaux publics.

En 2022, le transfert a concerné quinze (15) sociétés, huit (8) unités de production, cinq (5) projets de promotion immobilière, deux (2) centres commerciaux et un (1) centre d'affaires, soit un total de 31 biens et actifs, a-t-il détaillé.

En 2024, 51 actifs saisis ont été transférés dans un premier temps, puis 26 autres actifs, soit un total de 77 actifs, a-t-il ajouté.

Le secteur de l'industrie a bénéficié à lui seul du transfert de 8 actifs en 2022 et de 34 actifs en 2024 dans diverses filières industrielles, dont les matériaux de construction, les industries agroalimentaires, la mécanique et la sidérurgie, a expliqué M. Ghedir, précisant que certains projets étaient à l'arrêt et d'autres en cours de réalisation.

Parmi les unités confisquées, il a cité une cimenterie à Adrar et plusieurs briqueteries dont la propriété a été transférée au Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), des unités d'industrie agroalimentaire dont la propriété a été transférée au groupe public agro-industries (AGRODIV) et plusieurs entreprises dans le secteur de la mécanique dont la propriété a été transférée au groupe des Industries métallurgiques et sidérurgiques (IMetal).

Entrée en service du complexe de trituration des graines oléagineuses en novembre prochain

Les unités transférées comprennent plusieurs projets structurels dans le secteur industriel, dont le complexe de trituration des graines oléagineuses dans la wilaya de Jijel, qui entrera en service en novembre prochain pour la production d'huile brute destinée à la fabrication d'huile de table et d'aliments pour bétail.

A cela s'ajoute le projet de complexe de production de sucre dans la wilaya de Boumerdes et l'usine des tubes en acier dans la wilaya d'Oran, dont le début effectif de la production est prévu "dans les prochains jours", selon le même responsable.

Concernant la valeur économique de ces biens, il a affirmé que "l'opération est toujours en cours et que tous les secteurs concernés sont en train de déterminer la valeur des projets, notamment avec l'entrée, dans les prochains jours, de nouveaux biens dans le portefeuille des entreprises économiques publiques".

Cela étant, l'évaluation de la première tranche des biens saisis en 2024, soit 23 unités industrielles avec plus de 3.500 travailleurs, fait ressortir une valeur économique de 37 milliards de DA, en attendant la finalisation de l'opération.

"Des instructions ont été données à différents groupes dans plusieurs secteurs pour le parachèvement des projets en cours de réalisation, la relance des projets à l'arrêt et l'exploitation des potentialités de ceux en activité", a ajouté le même responsable.

Concernant la situation des travailleurs des entreprises confisquées par des décisions définitives de justice dans le cadre de la lutte contre la corruption, M. Ghedir a assuré qu'ils seront pris en charge et intégrés dans des entreprises publiques économiques.

Répondant à une question sur les projets d'investissement en suspens, le responsable a fait savoir que la commission multisectorielle supervisée par le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique avait levé les obstacles pour plus de 1.200 projets économiques, dont le centre de production de produits pharmaceutiques destinés à l'ophtalmologie et à la médecine vétérinaire dans la wilaya de Mostaganem et le complexe de production de matières premières entrant dans la production d'insuline dans la wilaya de Constantine.

Au titre de la réhabilitation des entreprises économiques concernées, des mesures d'accompagnement exceptionnelles ont été décidées, notamment l'octroi de crédits d'exploitation et de production en 2024, a-t-il précisé, ajoutant que lors d'une réunion de travail tenue, dimanche, par les services du ministère, des orientations ont été données aux groupes industriels publics afin que toutes les mesures soient prises pour mettre en service les unités dans les meilleurs délais et adopter des stratégies de développement.