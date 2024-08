Une vague de chaleur affectera, aujourd’hui, les wilayas d'Adrar et In Salah, avec des températures qui atteindront 49 degrés, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.

Selon le bulletin placé au niveau de vigilance "Orange", la canicule affectera les wilayas d'Adrar et In Salah, où les températures maximales atteindront les 49 degrés, alors que les minimales oscilleront entre 34 et 39 degrés.