Soigner votre fatigue à coups de grasses matinées et de somnifères pour mieux dormir, une bonne idée ? Faux ! Petit tour d'horizon des idées reçues pour mieux combattre la fatigue.

La fatigue, tout le monde l'a ressentie un jour ou l'autre. Souvent, elle ne dure que quelques jours après un effort physique intense, des nuits trop courtes, une importante masse de travail. On reprend un rythme de vie plus "normal" et tout rentre dans l'ordre. Mais elle peut aussi avoir des causes moins connues comme la prise de certains médicaments, une mauvaise posture au travail ou l'absence de luminosité. C'est ce qu'on appelle la "dépression saisonnière".

Ces troubles de l’humeur qui réapparaissent chaque année à l’automne sont essentiellement dus au manque de luminosité. On se sent tout d’un coup très fatigué, on n’aspire qu’à une chose, aller se réfugier sous sa couette jusqu’aux beaux jours, comme les marmottes. On se sent triste et on tente de se consoler avec des sucreries et du chocolat. Le meilleur des traitements est la luminothérapie, qui consiste à s’exposer à une lumière artificielle intense tous les matins.

La fatigue peut être aussi le signe d'un état dépressif

Si elle est associée à d'autres symptômes comme le retrait social, la tristesse, des troubles du sommeil, un désinvestissement, une baisse de la libido, la fatigue peut être le signe d'un état dépressif. "100 % des dépressions s'accompagnent de troubles du sommeil, donc d'une moindre production d'hormone de croissance et d'un manque de dynamisme", remarque le Dr Lemoine, psychiatre. La personne se réveille souvent vers 3 ou 4 heures du matin avec un profond malaise, et le reste de sa nuit est entrecoupé de réveils et d'endormissements. Elle est fatiguée au réveil, puis cette lassitude s'estompe au fil de la journée et elle commence à se sentir bien vers 17/18 heures. C'est donc une fatigue caractéristique. Un traitement s'impose, car "il s'agit bien d'une maladie qui correspond probablement à un état inflammatoire du cerveau, éventuellement secondaire à une inflammation du microbiote intestinal."

1/12 - Les régimes amaigrissants fatiguent

VRAI. Les régimes hypocaloriques trop stricts fatiguent l'organisme et exposent à des frustrations qui conduisent inévitablement à des craquages et donc à une prise de poids. Le contraire de ce que l'on espérait, avec de la fatigue en prime...

2/12 - À la ménopause, c'est normal d'être fatiguée

FAUX. Il n'y a pas de lien direct entre l'effondrement hormonal des œstrogènes et la fatigue. En revanche, on sait que le risque d'hypothyroïdie est plus important à la ménopause, en raison de l'atrophie de la glande thyroïdienne qui fonctionne moins bien. La plainte de fatigue est aussi plus fréquente chez les femmes qui ont du mal à accepter ce qu'elles considèrent à tort comme "la fin de leur vie de femme".

3/12 - Une mauvaise posture peut aggraver la fatigue

VRAI. Chaque fois que vous vous installez mal dans un fauteuil ou un canapé, c'est-à-dire avec le dos arrondi, voûté, vous contribuez à raidir votre colonne vertébrale et inverser sa courbure physiologique. Les tensions musculaires, conséquences des mauvaises postures, entraînent des douleurs et de la fatigue générale.

4/12 - Moins on bouge, plus on est fatigué

VRAI. Nous avons un mode de vie plus stressant et nous faisons moins d'activité physique, donc on dort et on récupère moins bien. Et comme on se sent fatigué, on bouge encore moins.

Pour rompre ce cercle vicieux, les spécialistes recommandent un exercice physique de 50 minutes au moins trois fois par semaine (ou cinq fois 30 minutes) en alternant des activités d'endurance et de renforcement musculaire.

5/12 - Certains médicaments fatiguent

VRAI. Anxiolytiques, antihistaminiques, tranquillisants, antidépresseurs, diurétiques, antalgiques, neuroleptiques, antitussifs font dormir (effet sédatif).

Les bêtabloquants que l'on prescrit par exemple contre l'hypertension ou les glaucomes peuvent entraîner un ralentissement de la fréquence cardiaque, des troubles du sommeil et donc de la fatigue.

6/12 - Prendre des antibiotiques fatigue

FAUX. C'est surtout l'infection qui fatigue, car elle oblige l'organisme à mobiliser toute son énergie pour lutter contre le virus ou la bactérie qui l'a attaqué.

C'est ce qui explique que l'on sort souvent raplapla d'une infection et qu'il faut un certain temps pour s'en remettre et retrouver son énergie initiale.

7/12 - La fatigue peut être liée à des addictions

VRAI. Le tabac, l'alcool, la drogue et même les jeux vidéo ont un effet dopant transitoire, mais leur effet excitant s'estompe aussitôt que la substance est consommée. On se sent alors encore plus fatigué. Par ailleurs, une forte consommation de tabac créerait de l'oxyde de carbone dans l'hémoglobine, ce qui entraînerait une moindre oxygénation périphérique dans les membres, et donc une fatigue.

8/12 - Boire quand on fait du sport permet d'éviter la fatigue

VRAI. Pour maintenir une température corporelle autour de 37 °C, le corps utilise la transpiration. Si nous ne sommes pas bien hydratés, la fréquence cardiaque et la température corporelle augmentent davantage, provoquant une fatigue précoce et une perte de performance. Il est donc recommandé de boire régulièrement avant, pendant et après l'effort.

9/12 - Les somnifères soignent la fatigue

FAUX. S'ils induisent le sommeil, ils n'apportent pas de sommeil profond (le plus réparateur) et entraînent peu de sommeil paradoxal. Résultat : vous récupérez mal physiquement et moralement.

10/12 - La grasse matinée permet de récupérer

FAUX. Dormir plus tard le matin finit par entraîner un retard de sécrétion de mélatonine et donc de l'endormissement. Il faut au contraire se lever plus tôt. En s'exposant à une lumière forte le matin, on s'endort plus tôt et on se réveille également plus tôt le lendemain.

11/12 - En vieillissant, c'est normal d'être fatigué

FAUX. Même si, avec l'âge, il est normal de pouvoir faire moins de choses et d'être moins résistant aux efforts, c'est surtout la motivation qui est importante. Une personne passionnée n'est pas fatiguée, même à 90 ans.

12/12 - Les compléments alimentaires sont efficaces contre la fatigue

FAUX. Aucun n'a réellement montré son efficacité. La prise de vitamines et minéraux ne fait pas mieux qu'un placebo. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), en l'absence de pathologies et dans le cadre d'une alimentation variée associée à une activité physique, la consommation de compléments alimentaires n'est pas nécessaire.