L'hiver a souvent raison de notre énergie. Quand sortir du lit devient une épreuve et qu'à peine debout, on ressasse : "Vivement ce soir que je me couche", il est temps d'agir. Les conseils de la naturopathe Nathalie Sacreste pour retrouver entrain et énergie.

Réveil douloureux avec sensation d'épuisement, manque d'entrain et de motivation : il s'agit d'un manque de dopamine (un neurotransmetteur). Elle est due à une insuffisance de tyrosine (son précurseur), qui peut être provoquée par des couchers trop tardifs ou un désordre alimentaire : pas assez de protéines (qui fournissent les acides aminés essentiels), ou un excès de sucre, qui fait baisser le taux de tyrosine. Au saut du lit, adoptez ces nouveaux réflexes pour vous lever du bon pied.

POUR UN RÉVEIL PLUS FACILE ET TONIQUE

Pour booster la dopamine, prenez un complément alimentaire de L-tyrosine, le matin, 15 mn environ avant le petit déjeuner : 2 gélules de 500 mg en cure de 2 mois. La boisson tonique : pendant 3 semaines environ, prendre un verre d'eau citronnée (pour détoxifier le foie) avec 1 cm de gingembre râpé pour stimuler les glandes surrénales, comme le préconise la médecine traditionnelle chinoise.

Une eau florale antidéprime : dans la gamme des Fleurs de Bach, on choisira Hornbeam (charme). Un "booster" émotionnel pour se remotiver en douceur : 4 gouttes, 4 fois par jour pendant 3 semaines.

Un petit déj protéiné : pour faire le plein d'énergie longue durée en début de journée, il faudrait supprimer les sucres (y compris les jus de fruits) le matin, car leur action est de courte durée. On compose plutôt un petit déjeuner salé et bien protéiné, d'autant que les protéines sont stimulantes. On peut mettre au menu : du pain avec du jambon, un ou deux œufs, du saumon, du caviar d'algues, ainsi que de l'avocat écrasé et des amandes entières ou en purée, riches en L-tyrosine.

SI VOUS N'AVEZ PLUS GOÛT À RIEN

C'est l'étape suivante de l'épuisement des surrénales, avec une fatigue qui n'est plus seulement physique mais aussi psychique. Le point commun entre tous ces troubles ? Une sécrétion insuffisante de sérotonine, par manque de tryptophane, qui régule l'humeur, le sommeil, le stress, les pulsions alimentaires… Il faut tout "regonfler" en même temps pour retrouver un équilibre des neurotransmetteurs, et soulager les surrénales.

On prend du L-tryptophane sous forme de gélules ou de comprimés, en cure intensive pour démarrer. Prendre 2 gélules au goûter ou en fin d'après-midi et le soir au coucher pendant 15 jours, puis diminuer la dose et passer à 2 gélules seulement au coucher pendant les 2 mois suivants. On va ainsi réduire nettement l'anxiété, redonner de l'énergie et remonter le moral tout en améliorant le sommeil.