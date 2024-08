Les unités de la protection civile ont effectué 4037 interventions, (01 une intervention chaque 21 secondes), dont 2068 évacuations sanitaires et 493 opérations divers, dans les différents types d’intervention suite aux appels de secours, impliquant des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

En effet, nos secours ont enregistré 199 interventions, suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas du territoire national, qui ont causé 09 personnes décédées et 269 autres blessées, les victimes ont été prises en charges sur les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires locales, le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya d’Annaba, avec un bilan de 02 personnes décédées et des blessures à 02 autres personnes, suite au renversement d’un véhicule en percutant un arbre sur la RN N°21 au lieu dit El Harricha, commune et daira d’El Hadjar.

A signaler, l’intervention de la protection civile de la wilaya d’Ain Témouchent pour le sauvetage de 10 personnes suite au renversement d’une embarcation de plaisance en mer, au lieu dit la plage Boukhabourou, interdite à la baignade, commune et daira Beni Saf par ailleurs , les secours de la protection de la wilaya de Tamanrasset et la wilaya d’Illizi ont procédés à plusieurs opération de sauvetage et d’épuisement des eaux pluviale à suite aux forte chute des pluies orageuse, wilaya d’Illizi :la RN N°03 reliant Illizi vers Ain Amenas inondée et coupée à la circulation, wilaya de Tamanrasset : sauvetage de 10 personnes abord d’un véhicule cerné par les eaux pluviale au lieu-dit : Oued Tamanrasset, cité Gataa El Oued, les victime blessés ont été pris en charges sur les lieux puis évacués vers l’hopital local.

le dispositif de surveillances des plages durant les dernières 24 heures à procédé à 1022 intervention pour le sauvetage 761 personnes de noyade certaine, 202 personnes pris en charges sur les lieux, 57 personnes évacuées vers les hôpitaux, déplorant le décès d’une (01) personne homme âgé de 65 ans, décédé noyé à la plage dit : Chati El Azrak, autorisée à la baignade, commune et Daira de Zeralda, wilaya d’Alger, la dépouille de la victime à été évacué vers la morgue de l’hôpital local .

le dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis et récolte à procédé durant la même période, à l’extinction de 17 incendies à travers plusieurs wilayas du pays, dont 03 incendies de forêt, 01 incendie de maquis, 03 incendies de broussailles, 02 incendies de récolte, 02 incendies arbres fruitiers, 04 incendies de botte et 02 incendies palmeraies, notre intervention rapide à permet d’éteindre ces incendies éviter leurs propagation, ainsi que la préservation d’important couvert végétal et récolte.