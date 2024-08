Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a affirmé que l'Algérie comptait parmi les pays pionniers en matière de soutien à l'action humanitaire et à l'élargissement des flux d'aides humanitaires, se félicitant de l'arsenal législatif et règlementaire dense dans ce domaine.

Dans un communiqué rendu public à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août, le CNDH a indiqué que "l'Algérie est parmi les pays pionniers en matière de soutien à l'action humanitaire et à l'élargissement des flux d'aides humanitaires, particulièrement au profit des civils en proie à la guerre génocidaire que subit le peuple palestinien, y compris à la politique de famine".

Le Conseil a également rappelé le vote unanime de la communauté internationale en faveur d'un projet de communiqué conjoint, initié par la mission permanente de l'Algérie à New York, lequel insiste sur le besoin urgent d'acheminer les aides humanitaires à Ghaza, en raison de la détérioration de la situation humanitaire dans l'enclave.

Le CNDH a, par là même, salué "l'action et le rôle honorable que joue le Croissant-Rouge algérien (CRA), depuis sa création par le Front de libération nationale (FLN), le 11 décembre 1956, chargé à l'époque de la mission de prendre en charge la situation humanitaire induite par la Guerre de libération et d'atténuer les souffrances du peuple algérien, faisant face à plusieurs défis après sa création".

Cette organisation humanitaire non-gouvernementale "s'est toujours acquittée de son rôle en toutes occasions notamment lors des élans humanitaires pour venir en aide aux frères et amis en besoin d'aides humanitaires et défendre les valeurs humaines en toutes circonstances", lit-on dans le communiqué. "Ces valeurs sont puisées de l'histoire de l'Algérie connue pour ses positions humanitaires et de solidarité", a estimé le CNDH, mettant l'accent sur l'importance de "l'arsenal législatif et règlementaire dans ce domaine dont le décret exécutif de juillet 2024 relatif à l'exemption de la TVA des marchandises expédiées à titre de dons.

L'Assemblée générale de l'ONU avait décidé d'instituer le 19 août journée mondiale de l'aide humanitaire en vue "de faire de cette journée une halte lors de laquelle l'ONU appelle ses partenaires à la nécessité de préserver l'intégrité des personnels activant dans le domaine humanitaire", a-t-il souligné.

Le CNDH a cité dans son communiqué le dernier rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires relevant de l'ONU publié en 2024 qui fait état de "près de 300 millions de personnes qui ont besoin d'aides humanitaires et de protection, soit 4% de la population mondiale".