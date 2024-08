Le MC Alger, pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de football, a annoncé lundi avoir trouvé un accord pour une résiliation "à l'amiable" du contrat du milieu offensif Tahar Fathallah .

"La direction a procédé ce lundi à la résiliation à l'amiable du contrat de Tahar Fathallah, après plusieurs saisons de collaboration avec le Doyen. Le club remercie le joueur pour tout ce qu'il a donné à l'équipe et pour son comportement exemplaire, et lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière", a indiqué le MCA dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

Fathallah (30 ans) avait rejoint le champion d'Algérie en titre en 2021 pour un contrat de deux saisons, en provenance de l'ASO Chlef, qu'il allait le prolonger ensuite jusqu'en 2026. Il compte 50 apparitions avec le Mouloudia pour un bilan d'un seul but.

Outre Tahar Fathallah, le MCA s'est passé de plusieurs autres joueurs à l'image du gardien de but Oussama Litim, parti rejoindre l'USM Khenchela, le milieu de terrain Ammar El-Orfi, le défenseur central Djamel-Eddine Benlamri, ou encore l'ailier gauche Youcef Belaïli, qui a préféré retourner à l'ES Tunis.

D'autres joueurs sont annoncés sur le départ à l'image du défenseur Hamidi, et les deux milieux Touki et Bouzekri. Côté recrutement, le MCA a assuré jusque-là l'arrivée de six nouvelles recrues, dont le milieu de terrain Zakaria Draoui (ex-WA Casablanca), et le milieu offensif ivoirien Kipré Tiagori Emmanuel Junior (ex-FC Azam/ Tanzanie), auteurs des deux buts de la victoire décrochée face aux Libériens de Watanga FC (2-0), dimanche soir au stade Nelson-Mandela de Baraki, comptant pour le 1er tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions. La seconde manche se jouera jeudi au même stade à 20h00.

Prônant la stabilité au niveau de l'encadrement technique, le Mouloudia a décidé de prolonger jusqu'en 2025 le contrat de l'entraîneur français Amir Patrice Beaumelle.