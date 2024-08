La formation, Mouloudeen , après trois Année d’absence pour sa première apparition dans la nouvelle saison avec ce match aller du premier tour préliminaire de la Champions League, a fait le boulot en gagnant son rendez-vous par le score de 2 à 0. Draoui ouvre le score, Kipré corse l’addition et Bayazid rate le penalty.

Stade Nelson-Mandela (Alger) terrain en mauvais état, temps frais, affluence moyenne, arbitrage de M. José Asangono, assisté par MM. José Antonio Iko et Carlos Alhogo Bdong

Averts:

Watanga FC : Curtis (11’), Seah (51’), Tarnue (88’)

MCA : Halaïmia (64’), Abdellaoui (90’+3)

Draoui (7’), Kipré Jr (41’)

Watanga FC: $Kollie, K. Barclay (Dukuly 86’), Léo Zinnah, Curtis, N. Laomie (Sando 63’), P. Tannue, J. Sidi, N. Zohn, D ( Freeman 46’). Nyemah, E. Seah (Fadiga63’), Varney. B. Jr (Williams 80’).

Ent. : Cooper Sannah

MCA : Ramadane, Halaïmia, Mouali, Abdellaoui, Ghezala (Badjo 84’), Zougrana, Benkhemassa, Draoui (Tabti 75’), Naïdji, Kipré Jr (Bouchrit 68’), Bayazid (Merzougui 68’).

Ent. : Beaumelle

Le Mouloudia d’Alger rentre directement dans le vif du sujet et cela en ouvrant le score à la 7’ par l’ex Belouizdadie Draoui. Un coup franc botté par l’attaquant Naidji, Ghazala a remet sur le nouveau milieu de terrain Draoui d’une jolie tête ouvre aula marque.

Le ton était donné. A la 11’, une échappée de Kipré oblige Curtis à commettre la faute et prendre du même coup un jaune. Le coup franc est exécuté à la 13’ par ce même Naidji mais la défense écarte en corner, et celui-ci aurait pu être fructueux si Bayazid n’a pas visé le petit filet. les protéger du technicien FRANÇAIS Baumelle ont dominer leurs vis-à-vis durant tout le match ne laissant aucune chance à l’adversaire FC Watenga . une autre occasion durant cette rencontre qui arrive à la 19’ et n’était le gardien qui a sauver son équipe d’un autre but, Draoui aurait pu marquer un deuxième but . La première action des Jaune et Noir arrive à la 33’ par lattaquant Seah qui d’un tir a failli remettre les pendules à l’heure. A la 38’, le gardien mouloudeen Ramdane se retrouve contraint de sortir pour contrer le raid libérien. Alors que tout le monde pensait que les Vert et Rouge attendaient l’arbitre pour les renvoyer aux vestiaires, à la 41’, Kipré Jr, après une échappée, exécute un centre-tir et aggrave la marque . apres la pause citron, le defenseur du FC Watenga Zennah fauche l’attaquant des Rouge et Verts Bayazid dans la surface de réparation obligeant larbitre de la rencontre a designer le point de penalty. Bayazid rate le 3e but et c’est sur le score de 2-0 que les 22 acteurs rejoignent les vestiaires. Les coéquipiers de Naidji mettent un pas dans la qualification au second tour en attendant la confirmation lors du match retour au stade Nelson Mandela à Alger.

F. Yanis

AC Léopards 0 - CRB 2 : Le Chabab Zoudj assure l'essentiel avant le match retour

Stade : Alphonse-Massamba (Brazzaville) Terrain : praticable

Temps ensoleillé Affluence faible

Arbitrage d’Ousmane Diakate assisté par MM. Modibo Samake et Amadou Belly Guisse Amadou.

Buts :

Boussouf (32’), Khacef (83’)

Léopard AC :

Kouayaté, Hoboukha, Danha, Saïkou, Ngaboua, Okana (Landu 58e), Ossebi, Touré (Lukubana 58e), Moussayou, Botamba (Okamba 74e), Kennedy.

Ent. : Hugues Andina

CRB : Maâchou , Azzi (Benayada86e), Keddad, Hadded, Khacef, Daïbèche (Mbé74’), Benguit, Selmi, Boussouf, Meziane (Hamadi86e), Darfalou.

Ent. : Corentin Martins.

Les poulains du technicien français Corentin Martins n’ont pas raté leur rendez-vous du match aller de la phase en champions league de la phase des poule en parvenant à s’imposer facilement face à son homologue congolais du Brazzaville l’AC Léopards sur le score de deux buts à zéro.

Un précieux succès en déplacement qui assure presque la qualification aux coequipiers de Benghit avant pour le second monche de la phase des poules de la champions league.

la formation Belouizdadi a officiellement lancé sa saison et c’est en terre Congolaise face à la formation locale l’AC Leopards du Brazzaville que le premier match s’est disputé dans le cadre du premier tour de la phase des poule de la Ligue des champions.

Opposés au champion du Congo, l’AC Léopards, les Belouizdadis avaient à cœur de faire tout ce qu’il faut pour réussir leur entrée en matière dans la compétition africaine et c’est ce qu’ils ont réussi à faire.

En effet, les hommes du premier responsable technique des rouge et blanc Martins ont fait plus que de bien se débrouiller puisqu’ils sont parvenus à s’imposer assez aisément sur le score de deux buts à zéro au stade du Brazzaville.

Il faut dire que la tendance s’est confirmée d’entrée de jeu avec un adversaire qui était bien trop faible et qui n’avait pas assez d’arguments pour venir gêner le CRB au cours de cette rencontre.

les rouge et blanc de Belouizdad sont parvenus à ouvrir le score à la 34e minute par l’intermédiaire du meneur de jeu Boussouf alors que Khacef a scellé le sort de la rencontre à la 85e minute de jeu pour donner une avance de deux buts à zéro à son équipe. Une victoire qui fait énormément de bien et qui permet à la formation de du Chabab d’assurer l’essentiel durant cette première manche de la phase des poules de la champions league Africaine.

F. Yanis

Résultats complets

Résultats complets des rencontres du 1er tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions d'Afrique de football 2024-2025, disputées vendredi, samedi et dimanche :

Vendredi, 16 août :

AS Artra (Djibouti) - Dekedda (Somalie) 0-2

Milo FC (Guinée) - FC Nouadhibou (Mauritanie) 0-0

Mbabane Swallows (Eswatini) - Ferroviario Beira (Mozambique) 1-0

Samedi, 17 août :

African Stars (Namibie) - Jwaneng Galaxy (Botswana) 1-0

Ngezi Platinum (Zimbabwe) - Maniema (RDC) 0-0

Villa (Ouganda) - Ethiopia Nigd Bank (Ethiopie) 1-2

Vital O (Burundi) - Young Africans (Tanzanie) 0-4

Red Star Bangui (Centrafrique) - Djoliba (Mali) 0-0

AS GNN (Niger) - Raja Casablanca (Maroc) 1-2

Saint-Louis (Seychelles) - Sagrada (Angola) 0-1

AS Douanes (Burkina Faso) - Coton FC (Bénin) 0-0

Bo Rangers (Sierra-Leone) - San Pedro (Côte d'Ivoire) 1-1

Stade Abidjan (Côte d'Ivoire) - Teungueth FC (Sénégal) 1-1

Al-Nasr (Libye) - Al-Merreikh (Soudan) 0-0

Dimanche, 18 août :

Disciples (Madagascar) - Orlando Pirates (Afrique du Sud) 0-0

Big Bullets (Malawi) - Red Arrows (Zambie) 2-1

Al-Merreikh Bentiu (Soudan du sud) - Gor Mahia (Kenya) 1-0

Léopards AC (Congo) - CR Belouizdad (Algérie) 0-2

AS Psi (Tchad) - US Monastir (Tunisie) 0-1

Dep. Mongomo (Guinée-équatoriale) - Kara (Togo) 2-2

Victoria Utd (Cameroun) - Samartex (Ghana) 0-1

Zilimadjou (Comores) - Enugu (Nigeria) 0-1

Azam FC (Tanzanie) - APR FC (Rwanda) 1-0

Remo Rangers (Nigeria) - FAR Rabat (Maroc) 2-1

Al-Ahly Benghazi (Libye) - Al-Hilal (Soudan) 0-1

JKU (Zanzibar) - Pyramids FC (Egypte) 0-6

Watanga FC (Libéria) - MC Alger (Algérie) 0-2

NB : Les matchs retour se joueront les 23, 24, et 25 août. La CAF a décidé d'exempter cinq clubs du 1er tour préliminaire : Al-Ahly du Caire (tenant du titre), ES Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), TP Mazembe (RD Congo), et Pétro Atlético (Angola).