Le rameur algérien Sid Ali Boudina devra passer par les repêchages, prévus ce lundi soir, à partir de 19h05 (heure algérienne) dans la Municipalité de Sainte Catharines, pour essayer de se qualifier aux Finales (A/B) des Championnats du monde 2024 d'aviron, actuellement en cours au Canada.

L'athlète algérien, qui avait terminé à la 18e place aux Jeux olympiques de Paris, est engagé dans la spécialité Skiff poids léger, et il n'avait pas réussi à se qualifier directement pour la finale. En effet, seuls les premiers des quatre séries allaient être qualifiés de manière directe et Boudina s'était contenté de la deuxième place dans la troisième série, remportée par l'Autrichien Julian Schoeberl en 6:49.55.

Au repêchage, l'Algérien concourra dans la deuxième série, aux côtés de l'Argentin Pedro Dickson, le Français Baptiste Savaete et le Palestinien Younis Amel. Outre les seniors, la compétition qui se déroule du 18 au 25 août courant à Sainte Catharines, est ouverte également aux moins de 19 ans et de moins de 23 ans (messieurs et dames).