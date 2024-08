Le compte rendu en images, "Artello Exposition", animé par les photographes aux univers différents, Tinhinane Mehdi et Walid Mandi, se poursuit à Alger jusqu'au 31 du mois en cours, mettant en valeur la richesse du patrimoine culturel algérien bâti et le gigantisme architectural contemporain des grandes villes.

Accueilli à la galerie d'art "Hang'Art" au Centre commercial Garden City, l’exposition, se focalise sur le progrès de l'homme et sa capacité à contenir par sa réflexion et son intelligence, l'environnement dans lequel il évolue, améliorant au fur et à mesure sa condition et donnant plus d'élan à son confort personnel à travers le temps.

Offrant généreusement au regard du visiteur, plusieurs haltes qui ont constitué ce beau voyage au cœur de l’histoire, la culture, l’ancestralité et la modernité, le duo photographe a déployé près d'une trentaine d'œuvres encadrées, dans des formats moyens, en noir et blanc ou en couleurs, suggérant une "invitation à une randonnée visuel, où chaque image raconte une histoire intemporelle".

Etablissant un dialogue, entre deux époques que des siècles d'histoire séparent, les deux contemplateurs des sites et des cités ont agencé l'espace de la galerie "Hang'Art" de manière à placer le visiteur dans l'intervalle séparant deux murs parallèles sur lesquels se déploient des moments de vie, judicieusement immortalisés, opposant la chaleur et la convivialité de l'époque antique et la tradition ancestrale, à la froideur glaciale des gratte-ciel et autres aménagements urbains aux formes et aux design surdimensionnés, où l'humanisme est gagné par la glaçure d'une modernité démesurée.

Ainsi, Tinhinane Mehdi présente une quinzaine de ses photographies à visées patrimoniale et anthropologique, traitées avec une intensité lumineuse telle, qu'elles dégagent des atmosphères chaudes et bien éclairées qui leur donnent vie, mettant en valeur les sites et les vestiges antiques, ainsi que les us et coutumes et la tradition ancestrale.

Face à ces clichés qui promènent le regard du visiteur dans l'histoire et l'authenticité du passé, les œuvres de Walid Mandi invitent à méditer une modernité effrénée, aux traits surfaits qui invitent à un futur qui sort de l'ordinaire.

Agée de 26 ans, Tinhinane Mehdi allie la rationalité à l'esthétique de par son statut d'ingénieure en pétrochimie et son amour depuis toute jeune, de l'art sous toutes ses formes, la photographie notamment.

Né en 1990 à Alger, Walid Mandi, est, quant à lui, planificateur de projets et diplômé en photographie d'art qu'il pratique depuis 2017, pour se lancer dès 2019 en freelance.

Immortaliser des moments de vie ainsi que les différents éléments des sociétés locales et étrangères est, pour lui, "une source infinie de fascination".