Sept rares bracelets en argent de l'ère viking, témoignant des liens abondants entre la Scandinavie et le reste du monde, viennent d'être découverts dans l'ouest du Danemark, a annoncé lundi un musée d'Aarhus, où ils sont exposés.

"C'est la première fois que nous trouvons un trésor de ce type aussi près d'Aarhus, c'est à la fois exceptionnel et très intéressant", a dit à l'AFP Kasper Andersen, historien auprès du musée Moesgaard.

Datant du IXe siècle, les bijoux étaient utilisés pour l'apparat mais aussi comme monnaie d'échange, chacun étant fabriqué selon une norme de poids fixe.

"Cela nous permet de mieux comprendre comment les Vikings de cette partie de la Scandinavie opéraient dans un monde global, de l'Asie occidentale à l'Atlantique Nord", a affirmé l'historien.

L'un des bracelets, en spirale, est une pièce qui s'inspire de modèles connus en Europe de l'Est tandis que des joncs similaires ont été trouvés en Irlande, a expliqué M. Andersen.

"Nous connaissions déjà ces types d'anneaux, mais là, ce sont des spécimens anciens, qui relient la Scandinavie, et particulièrement Aarhus à l'Est et à l'Ouest", a-t-il souligné.

C'est un étudiant en archéologie, armé d'un détecteur de métaux, qui a fait la découverte au printemps.

Gustav Bruunsgaard, 22 ans, a d'abord trouvé un premier bracelet sur un site au nord d'Aarhus, deuxième ville du pays, avant d'y retourner quelques jours plus tard et découvrir six autres bracelets.

"Nous avons effectué une fouille locale sur le site où ils ont été trouvés, mais nous n'avons découvert aucun autre artefact, donc nous supposons que quelqu'un les a enterrés pour les cacher et ne les a jamais récupérés", a conclu M. Andersen.