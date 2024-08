Les engagements pris par les trois candidats à la présidentielle du 7 septembre pour répondre aux préoccupations des citoyens, au quatrième jour de la campagne électorale, ont focalisé l'attention de la presse nationale qui a consacré, dans son édition de hier, de longs articles à leurs sorties sur le terrain pour rencontrer les électeurs.

Sous le titre "Tebboune entre en scène", le quotidien "Horizons" revient sur le meeting animé par ce candidat à Constantine, durant lequel il a présenté les grandes lignes de son programme pour les cinq prochaines années. Un programme qui se veut "économique" avec la promesse de réaliser 2 millions de logements, l'augmentation des superficies agricoles irriguées, la réalisation de l'autosuffisance en blé dur, le développement régional et le renforcement de la production nationale dans tous les domaines.

Ce quotidien a accordé également une place importante aux sorties des deux autres candidats, Abdelaali Hassani Cherif (MSP) et Youcef Aouchiche (FFS), à Constantine, Mila et Miliana, ainsi qu'à celles des chefs de partis du FLN et du mouvement El Bina qui ont animé des meetings, respectivement, à Koléa et Tébessa pour exhorter la population à voter massivement le 7 septembre prochain.

Le quotidien "La voie d'Algérie" a consacré, de son côté, plusieurs pages de son édition de lundi à la campagne électorale qui bat son plein.

Dans un long papier dédié à la sortie sur le terrain du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, le journal met en avant les engagements de ce dernier qui s'est engagé pour que "le prochain mandat ne sera pas politique, mais économique".

Le quotidien estime que "cette affirmation traduit un changement de priorités pour l'Algérie, qui, selon le candidat, a besoin de +consolider ses acquis économiques pour renforcer sa souveraineté et son indépendance+".

"La voie d'Algérie" a accordé une attention particulière aux sorties sur le terrain du candidat du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP) et à ses engagements à répondre à deux préoccupations majeures des Algériens: le chômage et l'accès au logement. Ce journal a consacré, en outre, une page entière au meeting animé par le candidat du Front des Forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, et à l'explication des de sa "vision" concernant l'avenir de l'Algérie, décortiquant les grands axes de son projet présidentiel.

Le journal e.bourse qualifie la présidentielle du 7 septembre prochain d'"éclatante renaissance démocratique", affirmant que "pour la première fois, le spectre de l'absentéisme s'est volatilisé, laissant place à un engagement vibrant des électeurs". Le quotidien "La Nation" a titré à la Une que "Voter Tebboune, c'est permettre le parachèvement des projets structurants".

Ce journal revient également sur les meetings animés par les deux autres candidats à la présidentielle, notamment sur l'engagement pris par celui du MSP à "protéger les catégories vulnérables et à revoir les allocations" et sur l'explication donnée par celui du FFS sur sa participation à cette élection qui, a-t-il dit, "vient en réponse à l'appel de la patrie".

"Le Quotidien d'Oran" relève, pour sa part, "un saut qualitatif dans les discours des candidats" et souligne que ces derniers sont passés "de la promotion du programme des candidats à la commercialisation de leurs discours au profit de l'opinion publique", citant un expert en communication.

"Le Soir" consacre sa Une au meeting animé par le président sortant et à son engagement que le "prochain mandat sera économique". Ce journal relaie aussi l'appel du candidat du FFS à une "mobilisation générale" pour "apporter le changement", affirmant que "les jeux ne sont pas encore faits et que le score n'est pas encore tranché".

Il reprend également celui du candidat du MSP qui a appelé la population à aller voter massivement, soutenant que le changement est "entre les mains du peuple".

"El Watan", quant à lui, consacre sa Une à ce que le président sortant fera s'il est "réélu".

Ce journal revient également sur les sorties des candidats Aouchiche qui a dénoncé à Miliana, ceux qui "veulent le maintien du statu quo" et de Hassani Cherif qui a qualifié la présidentielle du 7 septembre d'"opportunité pour garantir la dignité du citoyen".

Sous le titre: "Cet homme est un bâtisseur", le quotidien El Moudjahid affirme que l'éventuel 2ème mandat du président sortant sera "économique par excellence".

Le journal reprend, en outre, les déclarations phares des deux autres candidats, au 4ème jour de campagne électorale, soulignant que pour le candidat Youcef Aouchiche, "la sécurité du pays est notre responsabilité à tous", alors que le candidat Hassani Cherif s'est engagé à "augmenter les salaires des enseignants".

Le quotidien arabophone "El Massa" a mis en exergue la "sérénité" qui caractérise le début de la campagne électorale, soutenant que les trois candidats à la présidentielle et leurs soutiens observent scrupuleusement les règles édictées par l'ANIE pour le bon déroulement de la campagne.

Le quotidien "Echaab" s'est penché, lui, sur les engagements pris par les trois candidats au 4ème jour de la campagne électorale, mettant en avant l'engagement du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune à réaliser 2 millions de logements, celui de Hassani Cherif à "investir dans l'être humain" pour qu'il soit au service de la société et de la patrie, ainsi que celui de Youcef Aouchiche à répondre aux préoccupations des citoyens.

Disséquant les projets électoraux des trois candidats, "El Khabar" relève, enfin, "un consensus autour de la stabilité et la prise en charge des jeunes" et sur la "nécessité d'opérer un changement pour un avenir meilleur".

L'ANIE rappelle les procédures à suivre pour l'organisation des rassemblements

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a rappelé, dimanche dans un communiqué, les procédures à suivre pour l'organisation des rassemblements et réunions par les candidats ou leurs représentants dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle anticipée du 7 septembre prochain.

"En vertu des dispositions de l'ordonnance 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral modifiée et complétée et dans le cadre du suivi de la campagne électorale qui s'étalera du 15 août au 3 septembre 2024, de l'arrêté du 15 juillet 2024 fixant les modalités d'accès aux médias audiovisuels et de couverture médiatique des activités des candidats à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024, et de la circulaire du 8 août 2024 fixant les modalités d'organisation des rassemblements et réunions publiques pendant la campagne électorale, l'ANIE rappelle les procédures à suivre pour l'organisation de ces rassemblements par les candidats ou leurs représentants dans le cadre de la même campagne", a précisé l'ANIE.

Parmi ces procédures, "la demande d'organisation d'un rassemblement dans le cadre de la campagne électorale doit être présentée par le représentant du candidat dûment habilité auprès des services de la wilaya concernée". "L'autorisation de la réunion publique dans le cadre de la campagne électorale est accordée par les services habilités de la wilaya, après parachèvement des procédures, conformément à la législation en vigueur, de même que le coordinateur de wilaya doit en être informé".

"L'autorisation accordée par les services de wilaya détermine la durée de la réunion publique, en prenant en considération les conditions climatiques en cas de demande de décalage de la clôture de la réunion à une heure tardive de la nuit".

De plus, "la salle ou le lieu demandés par le représentant du candidat dûment habilité doivent être attribués par le coordinateur de wilaya après la consultation de l'autorisation susmentionnée, accordée au représentant du candidat".

Selon les mêmes procédures, "les réunions publiques organisées dans le cadre de la campagne électorale doivent être au nom et au profit exclusifs du candidat à l'élection présidentielle anticipée".

Le contenu économique et social des discours, au 4ème jour de la campagne électorale, mis en avant par la presse de l’est du pays

Les journaux paraissant dans l’est du pays ont mis en avant, lundi, au 4ème jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, le contenu économique et social des discours des trois candidats et de leurs représentants.

Sous le titre ‘’2 millions de logements et poursuite de l’amélioration du niveau de vie’’, le quotidien public An-Nasr a rendu compte de l’engagement du candidat indépendant M Abdelmadjid Tebboune, devant une très nombreuse assistance à Constantine, à ‘’continuer à améliorer les conditions de vie des Algériens, à augmenter leur pouvoir d’achat et à renforcer l’économie nationale’’.

Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune a souligné, rapporte également An-Nasr, que le second mandat, si les Algériens l’honoraient de leur confiance, ‘’ne sera pas politique mais économique par excellence’’.

Le même quotidien, couvrant par ailleurs la campagne du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelali Hassani Cherif, a écrit que ce dernier a affirmé, toujours de Constantine, que son programme ‘’qui concerne toutes les catégories sociales, est fondé sur l’investissement dans l’être humain en faisant de lui un homme positif’’.

De son côté, le candidat du Front des forces socialistes (FFS, M. Youcef Aouchiche, s’est engagé, a écrit le même journal, lors du meeting populaire qu’il a présidé à Miliana, dans la wilaya d’Aïn Defla, à ‘’porter le salaire national minimum garanti à 40.000 dinars’’ et à ‘’plafonner les prix, en particulier, ceux des produits de large consommation, à protéger le pouvoir d’achat, à réaliser la justice sociale, à conforter le front intérieur et à renforcer la sécurité nationale’’.

Le quotidien ‘’L’Est Républicain’’, paraissant en langue française, a écrit, dans sa couverture de la campagne électorale, que les trois candidats ‘’se concentrent sur la sécurité alimentaire qu’ils considèrent comme une priorité, un objectif stratégique et un élément nécessaire garantissant la souveraineté.

Pour sa part, le journal ‘’Seybouse Times’’ qui parait également en français, a estimé, dans son édition de lundi, que les trois candidats sont ‘’entrés de plain-pied dans campagne électorale’’, et souligné leur ‘’détermination à convaincre les citoyens du contenu de leurs programmes’’. Le quotidien ‘’Ain El Djazaïr’’ a cité, de son côté, le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina qui a déclaré que le vote en faveur du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune ‘’permettra le parachèvement des projets structurants lancés au cours du premier mandat.’’

Les journaux paraissant dans l’est du pays ont également rendu compte à leurs lecteurs des différents meetings et autres activités de proximité organisés dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre.