Le musée régional "Colonel Ali-Kafi" de Skikda consacre une aile spéciale à l’Offensive du Nord-Constantinois menée par les combattants algériens, le 20 août 1955.

La directrice du musée régional "Colonel Ali-Kafi" de Skikda, Mme Samia Berber a indiqué que l’aile réservée à l’Offensive du Nord-Constantinois menée par les combattants algériens, le 20 août 1955 comprend de riches archives de cette journée mémorable, notamment des photos personnelles du Martyr Zighoud Youcef, architecte de l’Offensive, ainsi qu’un aperçu documenté sur sa vie, son parcours militant et ses faits d’armes.

Des affiches portant l’avis de recherche du Chahid, émises par l’administration française, une imposante maquette exposée au centre de l’emplacement réservé au 20-Août 1955, ainsi que des effets personnels de Zighoud Youcef, dont une paire de jumelles militaires offerte au musée par un Moudjahid sont également dévoilés aux visiteurs.

Mme Berber a ajouté que le même emplacement comprend également des coupures de presse consacrées à cette journée, provenant essentiellement du quotidien "La Dépêche de Constantine", ainsi que des supports-médias historiques sur ces événements (cassettes DVD, en particulier) édités par le Centre national d’études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954.

Le public peut également découvrir des copies d’articles de la presse internationale qui avait traité du massacre barbare perpétré ce jour-là contre le peuple algérien, ainsi que des documents relatifs à la "chasse aux Algériens" menée par les colons de l’ex-Philippeville en représailles de l’offensive, ponctuée par le massacre de nombreux skikdis.

Des artistes plasticiens algériens participent également à l’aile dédiée aux événements du 20 août 1955 en exposant de nombreuses œuvres, notamment celles dépeignant le débarquement, ce jour-là, au port de Skikda, de quelque 400 Algériens arrivés d’Europe et qui furent rassemblés au stade de Skikda avant d’être froidement exécutés.

Mme Berber a également signalé la présence, dans le musée Ali-Kafi, de photographies illustrant le charnier ayant résulté de l’enterrement collectif d’Algériens à l’aide d’une excavatrice qui se trouve encore au stade du 20-Août 1955.

En plus de toutes ces archives, le musée dispose de plus de 17 heures d’enregistrements vidéo et audio de témoignages vivants de Moudjahidine ayant vécu ces événements aux côtés du Chahid Zighoud Youcef.

Des témoignages décrivant par le détail les différentes opérations menées ce jour-là par les combattants algériens et d’autres évoquant les préparatifs de l’Offensive, enregistrés par de nombreux Moudjahidine parmi lesquels Allaoua Amara, Moussa Boukhmis et Ahmed Hafsi.

Selon sa directrice, le musée reçoit chaque année de nombreux visiteurs avides de mieux connaître les péripéties de cette journée marquante de l’histoire de la Glorieuse Révolution: écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes scouts et citoyens, de la ville de Skikda mais aussi de toute l’Algérie.

La même responsable a également rappelé que le musée régional "Colonel Ali-Kafi" met un point d’honneur à commémorer, chaque année, la Journée nationale du Moudjahid (20 août) en organisant des séminaires sur l'Histoire et des expositions itinérantes, ainsi que des cérémonies de recueillement devant les stèles et monuments immortalisant cette date afin que nul n’oublie le lourd tribut à la liberté payé par les Algériens avec leur sang.