Le Parlement arabe a appelé lundi à intensifier les efforts humanitaires pour soulager la douleur et les souffrances de la population de la bande de Ghaza, ravagée par plus de dix mois d'agression sioniste barbare.

Dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée internationale de l'aide humanitaire, qui tombe le 19 août de chaque année, le Parlement arabe a mis en garde contre "la menace qui pèse sur le travail humanitaire dans la bande de Ghaza, en raison de l'affaiblissement du rôle de l’UNRWA".

Le président du Parlement arabe, Adel bin Abdul Rahman Al-Asoumi, a souligné que "le travail humanitaire est un pilier essentiel pour soutenir la sécurité et la stabilité des sociétés et parvenir au développement durable en raison de sa haute valeur humanitaire".

Il a également appelé à "des efforts humanitaires concertés, compte tenu de la gravité des répercussions des conditions difficiles et exceptionnelles que traversent de nombreux pays du monde".

Le chef de l'UNRWA rend hommage aux travailleurs humanitaires tués dans le monde notamment à Ghaza

Le Commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Phillipe Lazzarini, a rendu hommage lundi à tous les travailleurs humanitaires tués dans le monde entier notamment dans la bande de Ghaza, ravagée par une agression sioniste génocidaire depuis plus de dix mois.

S'exprimant à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, M. Lazzarini a écrit dans un message publié sur la plateforme X: "Nous nous souvenons et rendons hommage aux travailleurs humanitaires tués et blessés dans le monde entier. Dans Ghaza, il y en a eu beaucoup trop depuis le début de la guerre il y a 10 mois".

Et de préciser que dans l'enclave palestinienne, "au moins 289 travailleurs humanitaires dont 207 membres de l'équipe de l'UNRWA et 885 agents de santé ont perdu la vie".

"Plusieurs d'entre eux ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions alors qu'ils fournissaient une aide humanitaire ou des soins médicaux aux blessés et aux malades", a déploré le patron de l'UNRWA avant d'ajouter: "Aux côtés d'eux, plus de 160 journalistes et travailleurs des médias ont été tués alors qu'ils rapportaient l'impact humain de cette guerre dévastatrice et les violations constantes du droit international humanitaire".

Le patron de l'UNRWA a conclu dans son message: "La guerre à Ghaza a brisé toutes les règles de guerre existantes. Les responsables doivent rendre des comptes".

Le bilan de l'agression sioniste en cours contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, est établi à 40.099 martyrs et 92.609 blessés, selon des sources palestiniennes.

ONU : La Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée sur fond de l'escalade sioniste contre les humanitaires

La Journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée lundi sur fond de l'escalade des attaques contre les humanitaires dans la bande de Ghaza, en proie à des agressions barbares menées par les forces d'occupation sioniste depuis octobre dernier dans un climat d'impunité qui a entraîné la mort de centaines de civils, dont le personnel chargé d’aider les personnes dans le besoin.

Depuis octobre 2023, quelque 287 travailleurs humanitaires ont perdu la vie, "le plus grand nombre de victimes humanitaires de notre époque, mettant à nu un monde qui échoue à protéger les travailleurs humanitaires et, par extension, les personnes qu'ils servent", déplore l'ONU, prévenant que l'année 2024 "pourrait être encore pire".

Sur place, les convois, les ambulances, les entrepôts et des bâtiments comme ceux de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) sont régulièrement la cible d’attaques menées par les forces sionistes, piétinant les lois internationales universelles.

Au moins 205 employés humanitaires ont été tués par l'armée d'occupation sioniste dans l'enclave palestinienne au 7 août, depuis octobre, avait déploré l'UNRWA.

"Les travailleurs humanitaires qui sont pour la plupart recrutés sur le plan national, ont poursuivi leur mission malgré la violence et la brutalité auxquelles ils doivent faire face", souligne le Secrétaire Général de l'ONU, Antonio Guterres dans un message vidéo marquant la Journée mondiale de l'aide humanitaire, saluant "le courage et la détermination dont ils font montre et les services qu’ils rendent à l’humanité".

"A Ghaza, au Soudan et bien d’autres lieux, des travailleurs humanitaires sont attaqués, tués, blessés ou enlevés aux côtés des civils auxquels ils viennent en aide", déplore le chef de l'ONU, ajoutant qu'ils font "face à des campagne de désinformation qui coutent des vies".

L'entité sioniste poursuit son agression barbare contre la bande de Ghaza, depuis le 7 octobre 2023, et ce, malgré la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU stipulant un cessez-le-feu immédiat.

"Le Droit international humanitaire qui protège les civils en temps de guerre est méprisé et bafoué, et les coupables ne craignent pas la justice", dénonce encore le chef de l'ONU, notant par ailleurs, qu'"il s’agit là, d’un échec sur les plans de l’humanité, de la responsabilité et du leadership".

Fustigeant les violences "inadmissibles" qui se banalisent contre les travailleurs humanitaires, M. Guterres exige en outre, qu’il soit mis fin aux transferts d’armes vers des armées et des groupes qui violent le droit international, et qu’il soit mis fin à l’impunité afin que les auteurs des crimes soient traduits en justice.

En juin dernier, le chef de l'ONU avait fait savoir lors de la cérémonie annuelle en souvenir des employés des Nations unies tombés au champ d’honneur entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, que certains employés de l'UNRWA avaient été tués avec leurs familles à la suite des bombardements de l'armée sioniste contre leurs maisons, et d'autres dans les locaux des agences onusiennes ou dans les abris, appelant à ce que "des comptes soient rendus pour chaque décès".

La Jordanie a envoyé 118 camions d'aide humanitaire à Ghaza en une semaine

L'Organisation caritative hachémite de Jordanie (JHCO) a annoncé dimanche soir que 118 camions transportant de l'aide humanitaire étaient entrés la semaine dernière dans la bande de Ghaza, ravagée par plus de dix mois d'agressions sionistes barbares.

Cette aide, qui a été fournie par les forces armées jordaniennes et la JHCO, comprend des repas prêts à consommer, des colis de nourriture, du matériel d'hygiène, des vêtements, des couvertures, des fournitures médicales, des tentes, des matelas et des réserves de sang, a-t-on précisé. Elle sera distribuée par des organisations partenaires à Ghaza.

Le secrétaire général de la JHCO, Hussein Shibli, a déclaré que des convois d'aide partaient chaque semaine des entrepôts de l'organisation et de ses partenaires.

L'ONU dénonce un record "inadmissible" de violences contre les humanitaires

L'ONU a fustigé lundi les violences "inadmissibles" qui se banalisent contre les travailleurs humanitaires dont 280 ont été tués dans le monde en 2023, un record nourri par l'agression sioniste contre la population palestinienne à Ghaza et qui risque d'être battu dès 2024.

"La normalisation de la violence contre les travailleurs humanitaires et le fait que personne ne rende de comptes sont inacceptables, inadmissibles et extrêmement dangereux pour les opérations humanitaires, partout", a dénoncé Joyce Msuya, cheffe par intérim du bureau humanitaire de l'ONU (Ocha), à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire.

"Avec 280 travailleurs humanitaires tués dans 33 pays l'an dernier, 2023 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour la communauté humanitaire internationale", avec une augmentation de 137% par rapport à 2022 (118 tués), souligne Ocha dans un communiqué, utilisant les chiffres de la base de données Aid Worker Security Database qui remonte à 1997.

Selon ces données, plus de la moitié des morts de 2023 (163) sont des humanitaires tués à Ghaza lors des trois premiers mois de l'agression sioniste contre les Palestiniens, principalement dans des frappes aériennes.

Si les 280 tués de 2023 représentent déjà un nombre "scandaleux", "2024 pourrait bien être sur la voie d'une issue encore plus meurtrière", s'alarme l'ONU.

Selon Aid Worker Security Database, 176 humanitaires ont été tués entre le 1er janvier et le 9 août 2024 (dont 121 dans les territoires palestiniens occupés), un chiffre déjà plus élevé que la plupart des années complètes précédentes (le précédent record datait de 2013 avec 159 morts).

Depuis octobre, plus de 280 travailleurs humanitaires ont été tués à Ghaza, dont une majorité d'employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), selon les Nations unies.