Plus de 7,3 millions d’habitants de l’Afrique de l’Ouest sont devenus réfugiés à la suite de conflits armés et de fléaux naturels, a déclaré la vice-présidente de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), Damtien Tchintchibidja.

"Les pays de la Cédéao comptent actuellement 7,337 millions de personnes déplacées de force en raison de conflits, de violences ou de catastrophes naturelles, dont plus de 6,526 millions sont des déplacés internes et plus de 811.000 sont des réfugiés ou des demandeurs d'asile", a-t-elle indiqué, citée par le journal nigérian The Guardian.

Selon elle, la situation actuelle dans les pays de la Cédéao se caractérise par "l'aggravation des problèmes humanitaires à cause de conflits militaires incessants. Ce qui entraîne des déplacements en masse et conduit à l’insécurité alimentaire, notamment dans la zone du Sahel et le bassin du lac Tchad".

Damtien Tchintchibidja a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts des dirigeants de la Cédéao qui a débloqué quelque 9 millions de dollars d'aide aux réfugiés et apatrides.