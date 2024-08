La wilaya d'Oran a renforcé sa position de pôle médical régional, grâce à la réalisation de plusieurs infrastructures hospitalières en mesure d’offrir des prestations de pointe dans diverses spécialités.

Au total, les projets achevés et réceptionnés entre 2023 et 2024 dans la wilaya d’Oran s'élèvent à cinq hôpitaux, à savoir l'hôpital des grands brûlés, situé au quartier de l'USTO, d'une capacité de 120 lits, l'hôpital de Gdyel (240 lits), le centre de traumatologie et des urgences à Oued Tlelat, d'une capacité de 120 lits, ainsi que l'hôpital à haï Nedjma (commune de Sidi Chahmi) d'une capacité de 240 lits et l'hôpital d'El Kerma (60 lits), en plus de l’annexe régionale de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, a indiqué le directeur local de la Santé et de la Population (DSP), Hadj Boutouaf, ajoutant que le projet de l'Institut National du Cancer sera livré, à la fin de l'année en cours, et sera équipé au cours de l'année 2025.

Parmi ces établissements réceptionnés, les hôpitaux des Grands brûlés, Nedjma et Gdyel sont entrés en service, alors que le centre de traumatologie et des urgences de Oued Tlelat a enregistré la réalisation d'opérations chirurgicales expérimentales, en attendant le recrutement du personnel médical et paramédical nécessaire pour ouvrir ses portes au grand public, selon le même responsable, qui a fait savoir que l'hôpital d’El Kerma est en cours d’équipement.

Il convient de souligner que le centre de traumatologie et des urgences de Oued Tlelat est l'un des cinq projets du même genre au niveau national, dont la réalisation a été approuvée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour améliorer la prise en charge des victimes d'accidents et des grandes urgences.

Le directeur local du secteur de la santé a indiqué que l'hôpital de Nedjma abrite, actuellement, plusieurs services médicaux transférés du Centre Hospitalier Universitaire "Docteur Benzerdjeb" d'Oran (CHUO), compte tenu de la vétusté de ses installations, à savoir les services des maladies infectieuses, rhumatologie, neurologie, gastro-entérologie, réanimation et le laboratoire d’analyses, en attendant le transfert des services chirurgicaux, notamment le service de chirurgie vasculaire, de chirurgie orthopédique, de neurochirurgie et de chirurgie générale, aux cours des prochains mois.

Le même responsable a souligné que la réalisation de l’hôpital de Nedjma a offert l'opportunité d'étudier le projet de rénovation des bâtiments du CHU d'Oran, considéré comme le plus grand et le plus ancien hôpital de la wilaya.

En ce qui concerne la prise en charge des patients atteints de cancer, M. Boutouaf a déclaré que l’Etat a mobilisé d'importants moyens, comme l'acquisition d'un nouvel accélérateur linéaire au profit du Centre anti-cancer de Misserguine (qui dispose déjà d'un accélérateur).

L’acquisition d’un deuxième accélérateur pour le même centre et de deux accélérateurs pour le CHU d'Oran est prévue, avant la fin du mois d'août, a-t-il affirmé, rappelant que tous les patients atteints de cancer bénéficient, par ailleurs, d'une couverture sociale sans aucune condition, conformément aux directives du Président de la République concernant la prise en charge complète des patients atteints de cancer.

D'autre part, la wilaya d'Oran a bénéficié de l'inscription de deux projets, notamment un hôpital spécialisé dans "la tête et le cou" d'une capacité de 60 lits au niveau du quartier Hayat Regency et un autre pour les maladies respiratoires et allergiques, d'une même capacité, à Bethioua, a expliqué M. Boutouaf, ajoutant que les assiettes foncières pour les deux projets ont été choisies.

Il a, en outre, indiqué que l'hôpital de "la tête et du cou" comprendra diverses spécialités médicales et chirurgicales: neurologie, ORL, endocrinologie, chirurgie maxillo-faciale, soulignant qu'il s'agit de l'un des sept nouveaux hôpitaux spécialisés au niveau national approuvés par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

M. Boutouaf a fait savoir que ces projets sont considérés comme des "acquis importants" pour les habitants d'Oran et des wilayas voisines, en raison de l'impact qu'ils ont sur la charge des patients, fournissant des prestations de santé spécialisées et qualitatives.