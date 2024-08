Un feu de forêt a ravagé en cinq jours au moins 5.000 hectares de végétation sur l'île portugaise de Madère, selon les autorités locales, qui ont toutefois indiqué lundi matin avoir pu maîtriser deux des trois fronts encore actifs la veille.

L'incendie s'est déclaré mercredi dernier dans la commune de Ribeira Brava et s'est ensuite propagé aux municipalités voisines de Câmara de Lobos et Ponta do Sol, situées sur la côte sud de l'île, à l'ouest de la capitale régionale Funchal.

"Il n'y a jusqu'ici aucune victime à regretter, aucune habitation consumée par le feu ni aucune infrastructure essentielle détruite", a indiqué dimanche soir le président du gouvernement régional, Miguel Albuquerque, lors d'une conférence de presse.

Les flammes ont progressé dans des zones escarpées difficiles d'accès, attisées par le vent et la chaleur, menaçant certaines localités et mobilisant près de 200 pompiers.

Quelque 160 personnes ont dû être évacuées de leur maisons dimanche, par précaution, en raison notamment du risque d'inhalation de fumée, mais ces résidents ont depuis commencé à regagner leur domicile.

Le maire de Câmara de Lobos, Leonel Silva, a indiqué lundi aux médias locaux que les deux fronts actifs dans cette commune avaient été maîtrisés. "La situation est sous contrôle et le feu est pratiquement éteint", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse Lusa.

Un foyer restait actif dans la municipalité de Ponta do Sol, mais ne représentait pas de danger pour les habitations, selon la maire, Célia Pessegueiro.

Le gouvernement de Lisbonne avait annoncé samedi l'envoi de 76 pompiers et secouristes en renfort pour combattre cet incendie à Madère, une île très prisée des touristes étrangers.