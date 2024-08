La brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Sûreté de la wilaya de Tamanrasset a mis en échec une tentative de contrebande de 44,5 tonnes de farine et procédé à l'arrestation de deux (2) individus de nationalité étrangère, et ce dans le cadre de la lutte contre les crimes portant atteinte à l'économie nationale, indique, dimanche, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Le plan des membres de ce réseau consistait, dans un premier temps, à collecter et à stocker des quantités considérables de ce produit subventionné de large consommation aux fins de la contrebande à travers les frontières sud du pays, via les wilayas de Tamanrasset et d'In-Ghezzam ", précise la même source.

"Menée sous la supervision du parquet territorialement compétent, l'opération s'est soldée par la saisie de 445 quintaux de farine et de deux (2) camions utilisés dans le transport et la contrebande", ajoute le communiqué.

Les deux suspects ont été déférés devant les juridictions territorialement compétentes pour tentative de contrebande de marchandise en utilisant un moyen de transport, atteinte à l'économie nationale, exercice d'une activité commerciale sans registre de commerce, et entrée et séjour irréguliers sur le territoire national", conclut le communiqué.