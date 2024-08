Le coup de départ de la caravane scoute des Aurès vers la wilaya de Bejaia pour participer à la célébration du double anniversaire du 20 août 1955 et 1956 a été donné dimanche par le wali de Batna, Mohamed Benmalek.

Selon le commissaire de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA), Hassan Boulounis, cette initiative qui est à sa seconde édition est organisée en coordination avec le commissariat de wilaya des SMA de Bejaia à l’occasion de la commémoration du double anniversaire de l’offensive du Nord Constantinois (20 août 1955) et du congrès de la Soummam (20 août 1956).

La caravane dont l’activité se poursuivra au 20 août courant comprend un groupe de chefs scouts de Batna ainsi que des doyens du scoutisme à l’échelle locale, selon la même source.

Les représentants de Batna participeront aux conférences sur ce double anniversaire et visiteront des sites historiques dans la wilaya de Bejaia dont la maison qui avait accueilli le congrès de la Soummam sur les hauteurs d’Ifri Ouzellaguen distant de 50 km de la ville de Bejaia, selon le chef du groupe Aurès Abdenacer Benmehdi.

Initiée par le groupe scout Aurès, cette caravane dont la première édition a connu un réel succès a pour objectif de favoriser les échanges entre les enfants des différentes régions du pays et faire découvrir aux jeunes les sites et lieux historiques et les encourager à les visiter, selon le même chef scout.