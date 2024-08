La Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) d'Oran a organisé, lundi au port de pêche d'Arzew (Est d’Oran), une journée de sensibilisation au profit des professionnels de la pêche sur l'importance de l'assurance des navires, des embarcations et des équipements de pêche.

Le directeur de la CRMA d'Oran, Bouazza Mohamed Nabil a indiqué, dans une déclaration à l’APS, en marge des activités de cette manifestation, que l'objectif de cette initiative est de sensibiliser les armateurs et les pêcheurs sur la nécessité d'assurer leurs navires, embarcations et équipements de pêche contre les risques dont la mer n'est pas dénuée.

M. Bouazza a souligné que le but de ce type de campagne est également de diffuser la culture de l'assurance dans le domaine de la pêche maritime.

Le même responsable a déclaré que la CRMA propose plusieurs offres et produits adaptés aux différentes activités de la pêche, assurant les navires, embarcations et équipements contre divers risques tels que les noyades, les incendies, le vol et concerne également l’assurance des projets d’aquaculture contre la pollution, les prédateurs et le manque d’oxygène, entre autres.

Il a fait savoir par ailleurs que la CRMA organisera prochainement une autre journée de sensibilisation au profit des investisseurs dans le domaine de l’aquaculture.

M. Bouazza a expliqué que cette journée de sensibilisation a permis d'écouter les préoccupations des professionnels en matière d'assurance, ajoutant que plusieurs points ont été abordés, notamment la nécessité d’assurer les filets indépendamment, vu leur coût élevé, et le haut risque de les perdre en mer en raison des courants.