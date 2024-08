La wilaya d’Aïn Temouchent a bénéficié d’un programme complémentaire de 5.500 logements, a-t-on appris, lundi, auprès des services de la wilaya.

Ce programme complémentaire porte sur 2.000 logements publics locatifs et 3.500 aides à l’habitat rural, a souligné la même source, signalant que ce programme, en cours de lancement, s’ajoute aux projets d’habitat dont a bénéficié la wilaya, cette année, à savoir 740 logements publics locatifs et 600 logements promotionnels aidés (LPA).

L’opération de recensement initiée par les services du secteur de l’habitat dans la wilaya compte plus de 24 hectares d’assiettes foncières au niveau de 22 communes, permettant d’abriter des projets d’habitat futurs.

Pour rappel, la wilaya d’Aïn Temouchent a connu, ces quatre dernières années, la distribution de 8.598 logements, dont 3.986 logements publics locatifs, 574 logements promotionnels aidés (LPA), 2.414 de logements sociaux participatifs (LSP), au titre du programme supplémentaire, et 1.624 aides à l’habitat rural.

Lors de la célébration du 62ème anniversaire des fêtes de l’indépendance et de la jeunesse, 535 logements publics locatifs et 335 logements location/vente (AADL), 190 logements promotionnels libres (LPL) et 92 autres promotionnels et 10 aides à l’habitat rural ont été distribués à leurs bénéficiaires.