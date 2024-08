De nombreuses opérations de développement, inscrites au profit de la petite localité d’Ouled Halima, dans la commune de Serdj El Ghoul (extrême nord de la wilaya de Sétif), ont été concrétisées, a affirmé, lundi, le président de l’Assemblée populaire communale (APC), Sebti Garmis.

Le même élu a précisé que ce hameau avait bénéficié, au titre du programme de développement décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit des zones d’ombre, de 11 opérations "aujourd’hui entièrement achevées" pour un montant de près de 99,8 millions de dinars, permettant de revitaliser la zone en question, d’améliorer les conditions de vie de ses habitants et de les sédentariser.

Les opérations inscrites au bénéfice d’Ouled Halima et de ses alentours ont donné lieu à l’aménagement et au revêtement de 4 chemins communaux, au raccordement de cette localité aux réseaux d’électricité et de gaz naturel, à la réalisation et l’équipement de la cantine scolaire de l’école primaire "Frères Boukazzoula", à la réhabilitation et l’équipement d’une salle de soins et la mise en place de l’éclairage public, a affirmé le même édile.

Selon M. Garmis, les opérations suscitées s’ajoutent à l’aménagement d’une source d’eau publique, à la construction d’un réservoir d’eau d’une capacité de 210 m3 et à la distribution de quotas d’arbres fruitiers, d’ovins, de caprins et de ruches à des agriculteurs dans le cadre du programme d’appui au développement rural.

La wilaya de Sétif a bénéficié, à l’instar de toutes les autres régions du pays, d’un programme de développement et de mise à niveau des zones d’ombre financé à hauteur de 4,49 milliards de dinars.

Un investissement public qui a permis de réaliser 239 opérations de développement dans 80 zones d’ombre, selon des données obtenues auprès des services de la wilaya.