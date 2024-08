Soixante-quatre (64) actes de concessions de terrains agricoles établis dans le cadre de mise en conformité des terrains mis en valeur et l’accession à la propriété foncière agricole ont été remis, lundi à Médéa, à des exploitants agricoles activant à travers plusieurs communes.

"Les actes de concessions concernent les exploitants agricoles ayant introduits des demandes, soit dans le cadre de la procédure de mise en conformité des terrains agricoles mis en valeur depuis plusieurs années, soit celles relatives à l’accession à la propriété foncière agricole (APFA)", a expliqué à l’APS le directeur local de l’office national des terres agricoles (ONTA), Youcef Laroussi, en marge de la cérémonie de remise de ces actes, organisée à la bibliothèque principale de lecture publique.

"Les deux formules permettent aux demandeurs déclarés éligibles par la commission de wilaya en charge du dossier, de disposer d’un acte de régularisation définitif qui leur donne la possibilité de bénéficier des différentes aides octroyés par l’état aux opérateurs du secteur agricole", a-t-il ajouté.

Près de 7600 demandes de mise en conformité et d’accession à la propriété foncière agricole ont été enregistrées depuis 2022 par la commission de wilaya de régularisation des terres agricoles qui a validé 1456 dossiers totalisant une superficie de 2217 hectares, a affirmé, pour sa part, le chef de l’exécutif local, Djahid Mous, lors de la cérémonie de remise des actes de concession.

L’opération de régularisation va se poursuivre encore dans les prochains jours et devrait permettre de traiter un nombre supplémentaire de demandes déposées au niveau de la commission de wilaya, a souligné le wali, assurant que le but attendu de l’opération est de "préserver le foncier agricole local et réunir les meilleurs conditions pour l’exercice des activités agricoles".