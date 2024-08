Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le report du dépôt des dossiers de candidature pour la nomination aux titres de professeur hospitalo-universitaire émérite et professeur émérite, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

"Suite à l'annonce de l'ouverture de la session de candidature pour la nomination aux titres de professeur hospitalo-universitaire émérite et professeur émérite du 17 août 2024, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe les enseignants hospitalo-universitaires du report de l'opération de dépôt des dossiers de candidature pour la nomination à ces titres et de la réouverture de la plateforme après la rentrée universitaire 2024-2025", ajoute le communiqué.

Cette démarche intervient pour "permettre aux enseignants concernés de préparer leurs dossiers de candidature dans les meilleurs conditions", précise le ministère.