Les services de police de Mostaganem ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de psychotropes, avec la saisie de 13.500 comprimés de psychotropes, a indiqué, lundi, un communiqué de la Sûreté de wilaya.

La même source a expliqué que l'opération a été menée par la Brigade de Lutte contre le Trafic Illicite de stupéfiants, suite à l’exploitation d’informations faisant état de l'existence d'un réseau criminel organisé activant dans le trafic de psychotropes dans la ville de Mostaganem, transportant une importante quantité de comprimés à bord d'une voiture, dans le but de les vendre à une tierce personne.

Après une opération de surveillance, de recherches et d’investigations intensifiées, sous la supervision du parquet territorialement compétent, trois suspects ont été arrêtés dans une voiture, selon la même source, ajoutant qu’après les avoir soumis à une surveillance administrative et sécuritaire, les policiers ont découvert que les suspects étaient en possession d'une quantité de 900 capsules de psychotropes, a ajouté le communiqué.

Dans le prolongement de l'enquête, un mandat a été délivré pour la perquisition des domiciles des détenus, où 12.600 autres capsules, soigneusement dissimulées, ont été découvertes par les policiers.

Lors de cette opération, les mêmes services ont saisi une voiture et un camion utilisés par ce réseau criminel, selon le communiqué.

Après l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales, les suspects ont été présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes, a-t-on fait savoir de même source.

Ouargla : Saisie de plus de 14.900 comprimés de psychotropes (Sûreté)

Une quantité de 14.940 capsules de psychotropes a été saisie et un narcotrafiquant a été arrêté par les services de la sureté urbaine d’Ouargla, a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication et des relations générales de ce corps constitué.

Agissant sur informations faisant état d’un individu recelant à domicile des psychotropes, les services de police ont procédé, en vertu des procédures réglementaires et en coordination avec le parquet d’Ouargla, à la perquisition du domicile du narcotrafiquant où ils ont mis la main sur la marchandise prohibée et arrêté le suspect.

Après finalisation des procédures légales, le mis en cause a été présenté aux instances judiciaires et a été incarcéré pour détention et stockage illicite de produits hallucinogènes d’origine étrangère à des fins de commercialisation dans le cadre d’une bande criminelle, a précisé le même document.

L’opération s’inscrit dans le cadre du plan de sécurité établi par la sureté de wilaya d’Ouargla, dans le cadre de la lutte contre les drogues et psychotropes, la commercialisation et la consommation de ces produits illicites, selon la même source.